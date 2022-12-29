Grip salgınına karşı bol sıvı ve C vitamini

KIŞIN gelmesi ile insanların kapalı alanlarda geçirdiği sürenin artması, havaların soğumasıyla ve okulda çocukların enfeksiyonu eve getirmesiyle birlikte mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görüldüğünü belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, hastanelere başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturduğunu söyledi.

KRONİK HASTALAR DİKKAT!

BİLGE, pandemiden önceki yıllarda alışıldığı üzere güz aylarında başlayıp kışın zirveye ulaşan ve yazın ortadan kalkan üst solunumu yolu enfeksiyonlarının covid önlemleri sonrası da yeniden artığını belirti. Alınması gereken önlemleri de anlatan Prof. Dr. Bilge, "Covid-19 veya gribe karşı her türlü önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bağışıklık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid aşısını yaptırarak korunmaları gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlenmesi, C vitamininden zengin besinler alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli" ifadelerini kullandı.

ANTİBİYOTİK TERS TEPİYOR

ANTİBİYOTİĞE dirençli enfeksiyonların tedavileri tehdit ettiğini anlatan Prof. Dr. Bilge, "Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direnci tıbbi uygulamaları tehdit etmektedir. Özellikle yeni doğan bebekler, organ nakili olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları; hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştıracağı gibi, komplikasyon ve ölüm oranlarını da arttırabilmektedir. Antibiyotikleri yalnızca doktorunuz tarafından reçete edildiğinde kullanın, doktorunuz antibiyotiğe ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin, doktorunuza güvenin, antibiyotik. Düzenli el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak enfeksiyonları önleyebilirsiniz" dedi.

KORUYUCU KALKAN NAR

İÇERİĞİNDEKİ "antosiyanin" adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha yararlı oluyor.

TURUNÇGİLLER

TURUNÇGİLLER olarak da tanımlanan greyfurt, portakal, limon ve mandalina, C vitamini deposu olarak biliniyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek ise grip ve soğuk algınlığından korurken, posaları sayesinde bağırsak sistemi de fayda görüyor.

ASTIM ATAKLARINA KARŞI BOL BOL KİVİ

Grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olan kivi, içerdiği bol miktardaki C vitamininin yanı sıra A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından da oldukça zengin bir besin. Kivinin ayrıca kış aylarında artan astım ataklarını önlemede de etkisi olduğu biliniyor.

DOĞAL ANTİBİYOTİKLER SOĞAN VE SARIMSAK

DOĞAL bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları metabolizmadan uzak tutmaya yardımcı oluyor

BAĞIRSAKLARIN DOSTU YOĞURT

Doğal yoğurt ve probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.