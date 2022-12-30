Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabilir

UZ. Dr. Fevzi Akdemir, yılbaşı akşamı ve ertesi gününün sağlıklı geçmesiyle ilgili bilgi verdi. Uz. Dr. Fevzi Akdemir, "Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Sağlıklı bireylerin yanında özellikle bağışıklık sistemi düşük olan, kronik hastalıkları bulunanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son dönemde grip vakalarında artış yaşanıyor" şeklinde konuştu.

KALABALIĞA DİKKAT

Yemeklerin, atıştırmalıkların kontrolsüz tüketimi sağlıklı olan bireyleri bile hazımsızlık ve reflü gibi durumlara sürüklediğini belirten Akdemir, "Kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerekmektedir. Zira yılbaşı gecesi aşırı yeme ve içmeye bağlı sorunlarla acil servise başvuruların arttığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı. Yılbaşında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin salgın hastalıklar olduğunun altını çizen Uz. Dr. Akdemir, "Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak da bulaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni yıl gecesi tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurularak davranılması, aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile yeni yıl gecesini geçirmek uygun olacaktır" diye konuştu.