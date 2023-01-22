Kadınların korkulu rüyası lipödeme diyet çözümü

Bacaklarda düzensiz şişliklerle kendini gösteren lipödem özellikle ergenlik dönemi ve otuzlu yaşlar arası kadınlarda görülür. Lipödem, cildin altında olağandışı bir yağ dokusu birikmesi ile karakterize edilen kronik bir sorundur. Vücutta özellikle bacaklarda büyük miktarlarda, sert ve ağrılı yağ birikmesine neden olur. Ancak üst kollarda da birikme görülebilir.

LENFLERİ DE ETKİLİYOR

Lipödem genetik veya hormonlarla bağlantılı olabilir. Ergenlik, hamilelik ve menopoz dönemlerindeki kadınlarda hormonal değişime bağlı olarak daha sık görülür. Eğer belirtiler görüldüğünde gerekli uygulamalar yapılmazsa gittikçe daha ciddi bir rahatsızlık olan lenfödem oluşturabilir. Lipödemin neden olduğu aşırı yağ dokusu, lenfatik sisteminizde lenflerin düzgün şekilde akmasını engelleyen blokajlar oluşturabilir. Lenfödem, yumuşak dokularda lenf sıvısının biriktiği bir durumdur. Lenf sıvısı normalde vücut dokusunu toksinlerden ve istenmeyen maddelerden arındırmaya yardımcı olur. Ancak lenfödem ve lipödem de şişkinliğe neden olur.

KESİN TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Lipödemin kesin bir tedavisi henüz olmasa da oldukça sık karşılaşılmaya başlanan bir rahatsızlık olduğu için bu konuda araştırmalar günden güne devam etmekte. Mevcut tedaviler ise yaşanan semptomları azaltmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Lipödem tedavisi semptomların ciddiyetine göre yaşam tarzı değişiklikleri ve cerrahi müdahaleleri kapsayabilir. Bu uygulamalar yağ dokusunu azaltmaya, lenfatik drenajı iyileştirmeye, ağrı ve iltihabı hafifletmeye, duygusal sıkıntıyı azaltmaya yardımcı olur ve hareketlilik imkanı sağlar.

FARKLI UYGULAMALAR DA DERDİNİZE ÇARE OLABİLİR

LİPÖDEM tedavisi tek bir basamaktan oluşmamaktadır. Gerekli durumlarda lipödem tedavisi; ilaç, psikoterapi, hasta eğitimi ve duygusal destek gibi tıbbi müdahaleler içerebilir. Ayrıca manuel lenfatik drenaj, sıkıştırma tedavisi, liposuction uygulamaları da destek sağlayabilir.

DİYET DEĞİŞİKLİKLERİ SEMPTOMU AZALTIYOR

LİPÖDEM nedeniyle yağ birikimi sadece kalori kısıtlaması ile tamamen çözülemeyebilir. Ancak diyette kişiye uygun yapılan değişiklikler, vücut yağ dokusunda azalma sağlayacağı için ağrı ve iltihaplanmayı azaltmaya ve hareketliliği artırmaya yardımcı olur. Lipödem iltihaba neden olduğu için, antiinflamatuar bir diyet uygulanmalıdır. Son dönemlerde yapılan araştırmalar düşük karbonhidratlı, vejetaryen, Akdeniz ve ketojenik diyet uygulamalarının lipödem semptomlarını azaltabileceğini düşündürüyor. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet özellikle erken evre lipödem tedavisine yardımcı olabilir. Hesperidin, diosmin, kuersetin, piknojenol (çam kabuğu özü) ve flavonoid gibi bileşiklerden zengin bir diyet veya bir uzmana danışarak düzenlenen takviyeler de tedaviye destek sağlayabilir.

SU AEROBİĞİ VE YÜZME SEÇENEKLERİ MEVCUT

ALT vücut kaslarını güçlendiren egzersizlerin, özellikle ağrıyı azaltmaya ve hareketliliği geliştirmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Lenfatik sistemin, biriken sıvıyı vücuda pompalaması için kasların güçlendirilmesi önerilir. Bu, lipödem ve lenfödemin neden olduğu şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Lipödem ilerledikçe yürümek ve hareket etmek zorlaşabilir. Su aerobiği ve yüzme lipödem için yürüyüşe göre daha kolay bir seçenek olabilir.