Gözde Grubu sağlık turizminde hedef büyüttü

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık turizmi konusunda kısa süre içinde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, 2022 yılında 10 bin yabancı hastayı sağlığına kavuşturduklarını söyledi. Kalı, 2022 yılında grup bünyesindeki Özel Sağlık Hastanesi, Gözde Kuşadası ve Gözde İzmir Hastanesi'nde başta İngiltere olmak üzere; 30 farklı ülkeden hastayı ağırladıklarını dile getirdi.

Gözde Sağlık Grubu olarak İzmir'in sevdiği ve sağlıkta bir sembol marka olan Özel Sağlık Hastanesi'ni kentle yeniden buluşturduklarına dikkat çeken Op. Dr. Kalı, "Burası, birçok kişinin doğduğu, üç kuşak İzmir'e hizmet etmiş, İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci özel hastanesi. Özel Sağlık Hastanesi'ni İzmir'e kazandırmak gurur verici. İzmir köklerine ve değerlerine çok bağlı. İzmir dünyada tarihinde en iyi sağlık merkezlerinin olduğu bir şehir. İnsanlar buraya şifa bulmaya geliyor. Yakın geçmişte Özel Sağlık Hastanesi ve uzak tarihte de Bergama'nın sağlık mirasını devraldık. İzmir nasıl geçmişte dünyaya sağlık ve şifa dağıttıysa bugün de bu vizyonu devam ettirsin istiyoruz" diye konuştu.

KUŞADASI VE İZMİR'E 3 YENİ HASTANE

SAĞLIK alanındaki yatırımlara devam edeceklerini de vurgulayan Op. Dr. Kenan Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grup olarak sağlık turizmi odağıyla Kuşadası ve İzmir'de toplamda 3 hastane daha açmayı planlıyoruz. Bundan sonra da yatırım yapmaya devam edeceğiz."

"SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLACAĞIZ"

İZMIR'IN sağlık turizmi konusundaki potansiyeliyle önemli bir marka şehir konumuna yükseldiğini kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, sözlerine şöyle devam etti: "Özel Sağlık Hastanesi kısa süre içinde İzmir'de sağlık turizminin en yoğun yapıldığı hastane oldu. İzmir de kısa sürede sağlık turizminin başkenti olacak. Sağlık turizmi konusunda doğru adımları atarsanız bir marka şehir yaratabilirsiniz. İzmir'in en önemli teması bana göre sağlık turizmi. Devlet ve hükümet yetkililerini de bu konuda yanımızda görüyoruz."

30 ÜLKEDEN HASTA GELİYOR

İZMIR'E sağlık turizmi konusunda önemli bir hasta akışı sağladıklarını da vurgulayan Op. Dr. Kenan Kalı, şu bilgileri verdi: "Başta İngiltere olmak üzere Almanya, İtalya, kuzey ülkeleri, Güney Afrika, Sri Lanka gibi 30 farklı ülkeden İzmir'e hasta geliyor. 2023 yılında ortopedi, üroloji ve beyin cerrahisi konusunda Amerika ve Kanada'dan hasta getirmeyi hedefliyoruz. Eskiden yabancı hastalar fiyat avantajı var diye Türkiye'ye geliyordu. Şimdi ise kalite ve operasyon başarısını görüyorlar. Ülkemize çok iyi teknolojik altyapı, iyi hastaneler ve deneyimli hekimler var. İzmir ve Kuşadası'ndaki toplam 3 hastanemizde 2022 yılında grup olarak sadece biz 10 binin üzerinde yabancı sağlığına kavuşturduk. 2023 yılı sonunda ise sağlık turizminde 3 - 3 buçuk kat büyümeyi hedefliyoruz. Hizmet çeşitliliği ve fedakar sağlık çalışanları oldukça ülke olarak bir marka konumuna yükseleceğiz."