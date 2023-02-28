Kuru ciltlere elveda

CİLT özellikle soğuk havalarda olumsuz yönde etkilenir. İyi bir bakım yapılmazsa cilt kurur, matlaşır ve donuk bir görünüme sahip olur. Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu, beslenme ve bazı alışkanlıklarla cildin yenilenme sürecini hızlandırabileceğimizi anlattı, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR

YUMURTA, domates, havuç, ıspanak, fındık, yaban mersini, avokado, ceviz, brokoli, bezelye, fasulye gibi besinler cilt sağlığı ve güzelliği için faydalıdır.

Ayrıca genel sağlık açısından da faydalı olan omega 3 yağ asitlerine sahip balıkların (somon,uskumru gibi) tüketimi cilt için önemlidir. Çünkü cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalması için yardımcı oluyor ve güneşin zarar veren etkilerine karşı da koruyor.

NEMİ KORUMAK İÇİN GEREKLİ

SAĞLIKLI bir yaşamda önemli bir yere sahip olan "Su", cildin nemini korumak için gereklidir. Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Eğer toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm, kuruluk, kırışıklıklarda fazlalaşma meydana gelir. Dudaklar, kurumaya en yatkın bölgelerdir çünkü yağ üretme özelliklerine sahip değildirler

Kuruyan dudakları ıslatmaktan uzak durulmalı ve dudaklara nemlendirici kremler sürülmelidir. Ayrıca evin içerisindeki nem oranını % 30-50 civarında tutulmalıdır. Mevcut oda ısısını da 20-26 dereceleri arasında olmalıdır. Nemli ortam için evde hava nemlendiren cihazlardan kullanabilirsiniz.

SABUN SEÇİMİ ÖNEMLİ

ÖNCELİKLE cilt tipinizi bilmek önemlidir. Cilt tipinize uygun doğal olan sabun kullanarak yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış su bile bir tonik gibidir. Nemlendirici olarak acı badem sütü, badem yağından faydalanabilirsiniz.

YÜZ ÜSTÜ UYUMAKTAN VAZGEÇİN

GÜNEŞTEN yayılan UVA ışınları tüm sene boyunca aynı oranda güçlü yansırlar. Cilt,UVB ve UVA ışınlarına maruz kalırsa kırışıklıklara, yaşlanma lekelerine hatta en kötü durumda cilt kanserine bile neden olabilirler. Bu nedenle kış aylarında da cilt tipinize uygun güneş koruyucu kremi kullanmalısınız.

KIŞ AYLARINDA DA GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

GÜNEŞTEN yayılan UVA ışınları tüm sene boyunca aynı oranda güçlü yansırlar. Cilt,UVB ve UVA ışınlarına maruz kalırsa kırışıklıklara, yaşlanma lekelerine hatta en kötü durumda cilt kanserine bile neden olabilirler. Bu nedenle kış aylarında da cilt tipinize uygun güneş koruyucu kremi kullanmalısınız.