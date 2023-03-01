MS hastalarına keçi sütü tavsiyesi

KEÇİ sütünün içeriğinde vitamin ve minerallerin yanı sıra güçlü bileşikler de yer alıyor. Yüksek miktarda esansiyel yağ asitleri ve üronik asit de içeren keçi sütü, doğrudan tüketildiğinde ya da keçi sütünden elde edilen peynir, yoğurt gibi besinlerin düzenli tüketilmesi durumunda kanserle mücadelede önemli rol oynuyor. MS hastalığı olarak bilinen, beynin görme, yürüme ve konuşma gibi fonksiyonları üzerinde çeşitli hasara neden olan hastalığın bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Henüz kanıtlanmış bir bilgisi olmamasına rağmen bu hastalığa karşı her gün tüketilen keçi sütünün mucizevi bir şekilde fayda sağladığı biliniyor.

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