Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hem de şifa deposu

Vücuda iyi gelen besinler arasında yer alan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Hurmanın faydaları arasında yaşlanmayı geciktiren, anne sütünü artıran ve zayıflatan özelliği olması kadınların dikkatini çekiyor. Günde 2 ,3 tane aşırıya kaçmadan tüketebileceğiniz bir meyve olan bu besinin faydaları oldukça şaşırtıyor. Hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir. Peki hurmanın faydaları nelerdir?