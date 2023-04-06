Kurusu yaşını solladı! Günde 1 avuç yerseniz...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi dutu, aynı zamanda kurutarak kışın da uzun zaman muhafaza edebilir ve kullanabilirsiniz. Dut meyvesi yaş iken vücuda faydalı olmasının yanında, kurutulduğunda bu faydalar iki katına çıkmaktadır. Peki, Dut kurusunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
KURU DUT FAYDALARI NELERDİR?
Kuru dutun içerisinde, B1, B2, C, K vitaminlerinin yanında, demir ve kalsiyum gibi vücuda yararlı mineraller bulunuyor. 1 avuç dut kurusu tüketilerek, güne daha enerjik başlamak mümkün olabiliyor.
Kuru dut bol miktarda antioksidan ihtiva eder. Bu özelliğiyle, vücuttaki serbest radikallerin idrar yoluyla atılmasına destek olur. İçerisinde bol miktarda C vitamini olması da bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer.