Kurusu yaşını solladı! Günde 1 avuç yerseniz...

Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor. Toksinleri vücutta atma konusunda faydalı olan dut kurusu, böbrek ve karaciğerlerin temizlenmesine olanak tanıyor.

Dut kurusunun hayati faydaları arasında, kansızlıkla mücadele etme özelliğinin olması geliyor. Vücutta kan yapıcı etkileri olan dut kurusu, aynı zamanda dolaşımın daha hızlı olmasını mümkün kılıyor.