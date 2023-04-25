Hindistan’ın şifa kaynağı ay sütü

Hindistan başta olmak üzere Asya kıtasında sık sık tüketilen ay sütü, ashwagandha hint ginsengi kökü ve süt ile hazırlanan bir karışımdır. Strese ve uykusuzluğa iyi geldiği düşünülen ay sütünün tek bir tarifi yoktur. Farklı malzemelerin karışımından elde edilen bu süt, melatonin ve triptofan açısından çok zengindir. Bu karışım dünya çapında 'moon milk' olarak bilinir. Bunun nedeni ay yüzeyinin sürekli renk değiştirmesi gibi karışıma eklenen malzemeler in de içeceğin rengini değiştirmesidir...Güçlü anti-inflamatuar, antioksidan ve anti-stres etkiler içerir. Stres ve kaygıyla ilgili semptomların hafiflemesine yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda ashwagandha'nın anksiyete bozukluğu semptomlarını azaltabileceği bulunmuştur. Beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasına ve hafızaya destek olur. Uyandığınızda daha dinç kalkmanızı sağlar, yorgunluk hissini giderir. Bağışıklığı güçlendirir.Uyku kalitesini artırır. Uykuya geçiş süresini kısaltır ve uykusuzluğa iyi gelir. Spesifik olarak ashwagandha bitkisinin yaprakları, uyku indüksiyonunu destekleyen trietilen glikol bileşiğini içerir.Tokluk hissi verir. Vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. Hint ginsengi eklendiğinde kötü kolesterolü düşürür ve kan şekerini dengeler. Derin ve kaliteli bir uyku için, ay sütünü uyumadan 2 saat önce tok karna tüketmek gerekir. Günde 1 bardaktan fazla içilmemelidir.Ashwagandha; Tiroid, kan şekeri ve kan basıncı ilaçları ile etkileşime girebilir. Bu yüzden bu ilaçları kullanan kişilerin tüketmeden önce doktora danışması gerekir. Hamileler, emziren kadınlar, romatoid artrit veya lupus gibi oto immün bozuklukları olan kişilerin, içmemesi önerilir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, ilaç kullananlar, hassas ve alerjik bünyeye sahip olan kişiler, mutlaka doktora danışmalıdır.1 su bardağı süt (badem veya hindistan cevizi sütü olabilir)1/2 çay kaşığı öğütülmüş tarçın1/2 çay kaşığı öğütülmüş ashwagandha tozu1/4 çay kaşığı öğütülmüş zencefil tozu1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı1 tutam öğütülmüş hindistan cevizi1 çay kaşığı akçaağaç şurubu veya balYapılışı: Öncelikle sütü yüksek ateşte kaynatın. Ancak tamamen kaynamasına izin vermeyin. Süt sıcaklaştığında hindistan cevizi yağı dışındaki malzemeleri ekleyerek çırpın ve 5 dakika kaynatın. Ardından hindistan cevizi yağını ilave ederek karıştırın ve sütü bardağa dökün. İsteğe göre bal veya akçaağaç şurubu ile tatlandırın. Ashwaganda tozunu aktarlardan ve güvenilir online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz. Eğer bulamazsanız, yerine zerdeçal, papatya, kuşburnu, toz kakule, tarçın, meyve özü, kaju, yulaf, badem ve ceviz gibi sevdiğiniz malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz malzemeyi mutfak robotundan geçirerek toz haline getirebilirsiniz.