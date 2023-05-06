Güçlü bağışıklığın sırrı mutfakta

Vücudun zararlı organizmalara karşı kendini koruması için bağışıklık sisteminin düzgün çalışması gerekir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ise yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli ve kaliteli uyku ile mümkündür. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bağışıklık sisteminde rol oynayan ve çeşitli yiyeceklerde bulanan besin öğelerini şöyle sıralıyor:

Beta Karoten: Tatlı patates, ıspanak, havuç, mango, brokoli ve domates gibi bitkisel gıdalarda bulunur.

C vitamini: Narenciye, çilek, kivi, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates, biber ve brokoli bulunur.

D vitamini: Yağlı balık ve yumurtada bulunur. Ayrıca D vitamini ile zenginleştirilmiş sütler de önemli bir D vitamini kaynağı olabilir.

Çinko: Sığır eti ve deniz ürünleri gibi hayvansal kaynaklardan daha iyi emilme eğilimindedir, ancak aynı zamanda buğday tohumu, fasulye, fındık ve tofu gibi vejetaryen kaynaklarda da bulunur.

Probiyotikler: Bağlığı destekleyen "iyi" bakterilerdir. Canlı kültürlerle yoğurt, ayran, kefir gibi kültürlü süt ürünlerinde bulunabilirler ve az tuzlu ev yapımı turşu gibi diğer fermente gıdalarda da bulunabilirler.

Protein: Süt, yoğurt, yumurta, sığır eti, tavuk, deniz ürünleri, kabuklu yemişler, tohumlar, fasulye ve mercimek gibi hem hayvansal hem de bitki bazlı kaynaklardan gelir.



"DENGEYE ODAKLANIN"

DOĞRU beslenmenin yanı sıra doğru yaşam tarzının önemine de dikkat çeken Emel Terzioğlu Arslan, "Bağışıklık sisteminizi tüm yıl boyunca sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için dengeli bir yaşam planına, yeterli uykuya ve stres yönetimine odaklanın. Bağışıklık sağlığını destekleyebilecek vitaminler, mineraller ve antioksidanlar almak için günde 5-7 porsiyon sebze ve meyve tüketin. Fiziksel egzersize hayatınızda yer açın. İyi hijyen ve el yıkama, mikropların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Meditasyon, müzik dinlemek veya yazmak gibi stresle başa çıkmanın yollarını bulun. Her gün 7-9 saat mutlaka uyuyun" dedi.