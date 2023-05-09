Börülcenin faydaları nelerdir? Börülce ne işe yarar?

Börülce lif oranı yüksek gıdaların başında yer alır. Yarım bardak börülcede 5-6 gram kadar lif bulunur. Gıdalar lif bakımından çözülen ve çözülmeyen lifler olarak ikiye ayrılır. Börülcedeki lif yapısı çözülen lif olduğundan kötü kolesterolü düşürür.
Börülce lif oranı yüksek gıdaların başında yer alır. Yarım bardak börülcede 5-6 gram kadar lif bulunur. Gıdalar lif bakımından çözülen ve çözülmeyen lifler olarak ikiye ayrılır. Börülcedeki lif yapısı çözülen lif olduğundan kötü kolesterolü düşürür.
Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını kolaylaştırdığından kabızlığın giderilmesinde rol oynar. Yüksek lifli besinler bu sebeple kendinizi iyi hissetmenizi ve besinlerin daha yavaş sindirilmesine yol açar ve verdiği tokluk hissinden ötürü kilo almanızı engelleyici rol üstlenir.
Diyet yapanlar yediği takdirde tokluk hissi verir, böylece zayıflamaya yardımcı olur. Yüksek orandaki lif yapısı ile kalp hastalığı riskini azaltırken, yüksek tansiyonu olanlar için de fayda sağlar. Kandaki şeker oranını koruduğun için şeker hastalarının vazgeçemediği besinler arasındadır. Lifli besinler sindirim sisteminizin en önemli organı olan bağırsaklarda kolay sindirilmekte jel kıvamına gelmektedir.
DEMİR AÇISINDAN ZENGİN
Börülce tüm fasulyeler gibi demir bakımından da çok zengin bir yiyecektir. Ülkemizde yaygın olarak demir eksikliğine bağlı anemi olduğunu unutmayalım. Büyüme çağındaki çocuklarımız, regl olmaya başlayan genç kızlarımız, gebe ve emziren annelerimiz, sağlıklı beslenmedikleri takdirde demir eksikliğine bağlı anemi görülebilir. Yalnızca anemi değil, başta sinir ve stres olmak üzere birçok sıkıntının nedeni, demir eksikliğidir. Börülce kansızlığa iyi gelmesinin haricinde kandaki yüksek kolesterolü de azaltır.
ÇİNKO DEPOSU
Börülce çinko bakımından da çok zengin bir mineral çeşididir. Hücrelerin yenilenmesi, yaraların iyileşmesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gerekli miktarda çinko alımı şarttır. Hamilelikte de fetüsün büyümesi ve gelişimi için yeteri kadar çinko alımına dikkat edilmelidir.
MANGANEZ TAKVİYESİ
Börülcenin zengin olduğu bir başka element türü de manganezdir. Manganez minerali vücutta protein sentezlenmesi, sindirim ve besinlerden enerji üretilmesini sağlar. Bağ dokuları, kemiklerin gelişmesi ve büyümesi için çok gerekli olan bir mineraldir. Sinir sistemi fonksiyonları ve gelişmesinde faydalıdır. Vücuttaki kanın pıhtılaşması için gereken manganez, kısırlığa da iyi gelirken cinsel gücü arttırıcı özelliği de vardır.