Börülcenin faydaları nelerdir? Börülce ne işe yarar?

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN



Börülce tüm fasulyeler gibi demir bakımından da çok zengin bir yiyecektir. Ülkemizde yaygın olarak demir eksikliğine bağlı anemi olduğunu unutmayalım. Büyüme çağındaki çocuklarımız, regl olmaya başlayan genç kızlarımız, gebe ve emziren annelerimiz, sağlıklı beslenmedikleri takdirde demir eksikliğine bağlı anemi görülebilir. Yalnızca anemi değil, başta sinir ve stres olmak üzere birçok sıkıntının nedeni, demir eksikliğidir. Börülce kansızlığa iyi gelmesinin haricinde kandaki yüksek kolesterolü de azaltır.



