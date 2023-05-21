Kahvaltıyı atlama gün boyu zinde kal

Günün en önemli kahvaltıdır. Güne kahvaltısız başlamanın pekçok olumsuz sonuç doğuracağını dile getiren uzmanlar, bu durumlara örnek olarak, kontrolsüz sinir sistemi, baş dönmesi, açlık duygusu ve uyuşukluğu örnek gösteriyor. Ayrıca kahvaltı yapmamanın yorgun, stresli ve kontrasyon bozukluklarının yaşandığı bir güne de davetiye çıkardığının altını çizen uzmanlar, özellikle gençlerin ve çocukların bu olumsuz fiziksel ve ruhsal durumlardan daha çok etkilendiğini söylüyor. Kahvaltı sayesinde vücut fonksiyonları eksiksiz çalışır. Kahvaltıda alınan besinlerle hücrelerde azalan kan şekeri dengelenir. Kahvaltı müthiş bir enerji kaynağı olup karbonhidratlardan ekmek, mide bağırsak sisteminin çalışmasını kolaylaştırır ayrıca sindirim sorunu da yaratmaz. Kahvaltıda genellikle eksik olan B1 vitamini ise en verimli şekilde buğdaydan alınır. B1 vitamini, besinlerden alınan karbonhidratın enerjiye dönüşmesini sağlar. Depresyon ve zihinsel yorgunluğu engeller.

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