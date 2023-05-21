  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kahvaltıyı atlama gün boyu zinde kal

Kahvaltıyı atlama gün boyu zinde kal

21.5.2023

Gazete

Kahvaltıyı atlama gün boyu zinde kal
Günün en önemli kahvaltıdır. Güne kahvaltısız başlamanın pekçok olumsuz sonuç doğuracağını dile getiren uzmanlar, bu durumlara örnek olarak, kontrolsüz sinir sistemi, baş dönmesi, açlık duygusu ve uyuşukluğu örnek gösteriyor. Ayrıca kahvaltı yapmamanın yorgun, stresli ve kontrasyon bozukluklarının yaşandığı bir güne de davetiye çıkardığının altını çizen uzmanlar, özellikle gençlerin ve çocukların bu olumsuz fiziksel ve ruhsal durumlardan daha çok etkilendiğini söylüyor. Kahvaltı sayesinde vücut fonksiyonları eksiksiz çalışır. Kahvaltıda alınan besinlerle hücrelerde azalan kan şekeri dengelenir. Kahvaltı müthiş bir enerji kaynağı olup karbonhidratlardan ekmek, mide bağırsak sisteminin çalışmasını kolaylaştırır ayrıca sindirim sorunu da yaratmaz. Kahvaltıda genellikle eksik olan B1 vitamini ise en verimli şekilde buğdaydan alınır. B1 vitamini, besinlerden alınan karbonhidratın enerjiye dönüşmesini sağlar. Depresyon ve zihinsel yorgunluğu engeller.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA