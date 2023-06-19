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Haberler Sağlık Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

Latince adı Salvia officinalis olan adaçayı, ballıbabagiller familyasından gelen tıbbi ve aromatik bitki türüdür. Peki adaçayı hangi hastalıklara iyi gelir? Adaçayının yararları nelerdir? Adaçayı nasıl hazırlanır ve ne kadar tüketilmelidir? Adaçayının özellikleri nelerdir? İşte adaçayına dair bilinmeyenler...

19.06.2023, 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 14:57

Adaçayı saymakla bitmeyen faydaları ile vücudumuza tepeden tırnağa yararlı mucizevi bir bitki. Peki adaçayının iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Adaçayının faydalarından tam olarak yararlanmak için adaçayı nasıl demlenir bilmek gerekir. İşte adaçayı faydaları, adaçayı demlenme tavsiyesi ve kullanıma dair bilgiler...

Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

ADAÇAYININ FAYDALARI

Depresyona iyi gelir.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Bronşit ve astım belirtilerini hafifletir.

Karaciğeri temizler.

İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur.

Aşırı terlemeyi azaltır.

Stresi azaltır.

Sakinleştirir.

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Saçların beyazlamasını yavaşlatır.

Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

Hafızayı güçlendirir.

Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

Kan şekerini düşürür.

Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

Dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır.

Ağız yaralarının tedavisinde kullanılır.

Sinirsel baş ağrısını hafifletir.

Safra kesesini çalıştırır.

Gargara suyu olarak kullanılır.

Boğaz ağrısını alır.

Yaşlılığı geciktirir.

Selülit sorununu minimum seviyeye indirir.

Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.

Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. Bunlarında birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.

Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

Adaçayı demlemek için taze adaçayı veya kurutulmuş adaçayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 taze adaçayı yaprağı veya tepeleme 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak adaçayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. Beş dakikadan fazla demlenmesi tadının acıması nedeniyle pek tavsiye edilmemektedir.

ADAÇAYININ ZARARLARI

Adaçayı, her ne kadar yukarıda saydığımız ve bilinmeyen birçok faydası olsa da çok tüketiminde zararları olabilir. Sağlığımız için yararlı olan adaçayının zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi, sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.

Ve ayrıca nane ailesine dahil olan otlara karşı alerjisi olan kişilerin, adaçayını çay şeklinde ya da yiyeceklere ekleyecek şekilde kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi alerjik semptomlar yaşanması muhtemeldir.

Adaçayı ne işe yarar? Adaçayının faydaları nelerdir?

ADAÇAYINI KİMLER TÜKETEMEZ?

Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir.

Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.

Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.

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