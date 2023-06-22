Maydanoz sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Bitki çaylarının kullanımı günümüzde ne kadar revaçta olsa da çeşitli kronik rahatsızlığı ve alerjileri bulunan bireylerin alanında uzman kişilere sormadıkça kullanmaları sakıncalıdır. Her şeyde olduğu gibi bitki çaylarının kullanımında da ölçü önemli bir yere sahiptir. Özellikle hamile ve bebek emziren kadınlar daha ölçülü tüketmeli ve dikkat etmelidirler. Kullanılan bu ölçüler faydası sağlanacağı alana göre de değişmekte ve çeşitlilik gösterir.