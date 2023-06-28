Elma sirkesi faydaları nelerdir?

ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?



Elma sirkesi kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler bulunur. Bu sirkeyi salata ve yemeklerde belli miktarda kullanmak iyi bir tat vermesini sağlayabilir. Ancak cilde uygularken bir miktar su ile karıştırmak önemlidir. Saçlara uygulama yaparken de mutlaka aşırıya kaçmamaya dikkat etmek gerekir. Haftada bir defa uygulamak bu süreçte yeterli olacaktır.

ELMA SİRKESİ YAN ETKİLERİ



Elma sirkesinin mucizevi faydaları bulunsa da vücuda zarar verebilecek bir yapısı da vardır. Aşırı kullanım cildi tahriş edebilir. Bunun yanında seyretilmeden kullanmak ya da içmek mideye zarar verebilir. Aynı zamanda içinde bulunan asitler potasyum eksikliğine de neden olabilir. Bu nedenle kullanım öncesinde doktora danışmak büyük bir önem taşır.