Migreni hayatınızdan çıkarmak mümkün

Migren kronik bir baş ağrısı tipidir ve toplumda yaygın görülen bir sağlık problemidir. Migren atakları genellikle şiddetli bir baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ışığa ve sese duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösterir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Migren ataklarının sebepleri arasında genetik faktörler, stres, hormona bağlı değişiklikler, uyku düzensizliği ve bazı besinler sayılabilir. Yapılan araştırmalar beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin migren oluşumunu ve şiddetini azaltabileceğini göstermiştir.

BU BESİNLERE DİKKAT!

Her bireyde farklılık göstermekle beraber bazı yaygın migren tetikleyiciler vardır. Çikolata, peynir, kafein, alkollü içecekler, bazı tatlandırıcılar, işlenmiş ürünler tetikleyici besinler arasında sayılabilir. Bu besinler migren semptomlarıyla bağlantılı olan tiramin, nitratlar, histamin ve feniletilamin gibi bileşenler içerebilirler. Özellikle paketli gıdalarda raf ömrünü arttıran ve tat vermesi amacıyla kullanılan glutamatlar gibi bazı bileşenler önemli migren tetikleyiciler arasındadır. Migreni yönetmek ve tetikleyicileri belirlemek için birçok danışanımızda eliminasyon diyetlerinden faydalanmaktayız. Eliminasyon diyeti basitçe, potansiyel migren tetikleyicilerin geçici olarak diyetten çıkarılması ve sonrasında bunların adım adım vücuda yeniden tanıtılması ve migrene olan etkisini değerlendirmeyi kapsar. Bunun için ilk aşama olası tetikleyicilerin belirlenmesidir. Özellikle bu safhada bir beslenme günlüğü tutmanız çok faydalı olacaktır. Eliminasyon süresi sonunda, birer birer şüpheli besinler diyetinize geri eklenir. Her bir besin için birkaç gün beklenir ve bu süre içinde semptomlar izlenir. Eğer migren atağına neden olan bir besin belirlenirse, o diyetten uzak tutulur. Eliminasyon diyeti mutlaka kişinin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre düzenlenmelidir. Bu nedenle, bir uzmana danışmak ve destek almak önemlidir.

AÇ VE SUSUZ KALMAYIN

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki uzun süreli açlıklar veya öğün atlamalar migren ataklarını tetikleyebiliyor. Özellikle şiddetli migren problemi yaşayanlar mutlaka öğünlerine dikkat etmeli düzenli ve dengeli bir beslenme programına olabildiğince sadık kalmalıdır. Ara öğünlerde kan şekeri dengesini bozacak basit şekerler yerine mutlaka sağlıklı atıştırmalıklara yer verilmelidir. Bunun yanı sıra dehidratasyon yani vücudun susuz kalması durumu da migreni tetikleyen problemler arasındadır. Bu nedenle özellikle yaz aylarında terlemeyle beraber artan su kaybına dikkat etmenizde yarar vardır.

Stresli durumlarda, vücut "savaş ya da kaç" tepkisi olarak da bilinen tepkiyi verir. Bu tepki kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salgılamasıyla tetiklenir. Stres hormonlarının artması, sinir sistemi üzerinde etkili olacağından migren ataklarını başlatabilir. Artık modern yaşamın bir parçası olan stresi yönetmeyi öğrenmeniz kaçınılmazdır. Stresi yönetmek için farklı teknikler kullanılabilir. Örneğin derin nefes alma, meditasyon, yoga, gevşeme egzersizleri, masaj veya düzenli fiziksel aktiviteler gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.

MAGNEZYUM ALIMI ŞART

Düşük magnezyum seviyeleri migren ve şiddetli baş ağrılarıyla ilişkili bulunmuştur. Amerikan Migren Derneği göre günlük dozu 400 ile 500 mg arasında değişen magnezyum alımı migreni önlemede etkili olabilir. Bu sebeple beslenmenize magnezyumdan zengin besinleri de dahil etmelisiniz. En iyi magnezyum kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, bamya, brokoli, kabak çekirdeği, badem, avokado, muz ve keten tohumu sayılabilir. Uyku eksikliği veya düzensiz uyku, migren atağını başlatabilir, şiddetini artırabilir veya süresini uzatabilir. Yeterli uyku almadığınızda, vücutta hormonal dengesizlikler oluşabilir. Bu durumda migren atağını tetikleyebilecek stres seviyelerini artırabilir. Kalitesiz uyku dediğimiz uyku sırasında kesintiler, sık uyanmalar veya uykunun yeterince dinlendirici olmaması, migrenin daha sık ve şiddetli olmasına neden olabilir.

DÜZENLİ VE DENGELİ

Sonuç olarak, migren ataklarının birden fazla sebebi olabilir ve migren atağının tetikleyicisi olan besinler her bireyde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kişisel tetikleyicilerinizi belirlemek için beslenme alışkanlıklarınızı izlemeniz önemlidir. Düzenli ve dengeli bir beslenme programı migrenin önlenmesine yardımcı olabilir. Beslenme ile birlikte stres yönetimine ve uyku düzenine de dikkat etmek, migrenin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Migren sorunu yaşayan bireyler bir nörolog ve beslenme uzmanından destek alarak bu şikayetlerinden kurtulabilirler.