‘Hızlı kilo vermek kalp krizini tetikleyebilir’

Obezitenin çağın sorunu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Günümüzde artık çok yaygın görünen obezite diyabetten, kalp damar hastalıklarına kadar pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle dengeli ve düzenli beslenip, egzersizle desteklenen bir yaşam biçimi benimsenerek fazla kilodan kurtulmak gerekir. Ancak fazla kiloyu vermek için de sağlıksız yöntemlere başvurulmamalıdır. dedi.

KAN ŞEKERİ VE TANSİYON

Prof. Dr. Ateşal sözlerine şu şekilde devam etti: "Vücut kaslardan oluşur. Kalp de kastan oluşur. Hızlı kilo verdirici yöntemler genellikle kas koruyucu olmamaktadır. Hızlı kilo veriminde vücut kasları kadar kalp kasları da zayıflar. Kas kaybı ile birlikte vücutta yağlanma da artar. Ayrıca hızlı kilo kaybı aritmi, kalpte ritim bozukluğuna sebep olabilir. Kan şekerinin, tansiyonun dengesi bozulur. Hızlı kilo verimi bu anlamda ani olarak kalp krizlerini de tetikleyebilir"diye konuştu.