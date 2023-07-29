Meme estetiği kadınların özgüvenini artırıyor

Memenin kadının beden imgesinin önemli bir parçası olduğu için, kadınların beden algısı ve özgüveni üzerinde oldukça etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yiğit Tiftikcioğlu, "Genel sağlık durumu ameliyat olmaya müsait olan, gerçekçi beklentileri bulunan kadınlara uygulanan meme estetiği ameliyatları yüz güldüren başarılı sonuçlar vermektedir" dedi.

MEME BÜYÜTME AMELİYATI

Meme boyutları vücutlarının oranına göre küçük, ya da büyük olan veya çeşitli sebeplerden dolayı sarkık memeye sahip olan kadınların meme estetiği konusundan aday hasta grubu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit Tiftikcioğlu, " Plastik cerrahi uzmanları tarafından doğru meme estetiği uygulanan kadınlar, ameliyat sonrası vücutlarına uygun meme yapısına sahip olabiliyorlar. Bu ameliyat sonrası kadınlar, daha mutlu ve doğal görünümlü meme ile hayata daha pozitif bakarak yaşamlarına devam ediyorlar" diye konuştu.

Meme boyutları vücuduna oranla küçük olan kadınların vücutlarına uygun daha dolgun memeye sahip olmalarını sağlamak için yapılan estetik operasyonlara meme büyütme ameliyatı adı verildiğini söyleyen Prof. Dr. Yiğit Tiftikcioğlu, "Kişiye özel planlanması gereken meme büyütme ameliyatı uzman plastik cerrahlar ve güncel cerrahi tekniklerle gerçekleştirildikleri takdirde yüz güldüren sonuçlar vermektedir. Küçük memeli olmak fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkilemese de kadınların psikolojik sağlığını tehdit edebilir. Giydiklerini kendilerine yakıştıramayan, kendilerini "yeterince kadınsı" hissetmeyen veya bedeni ile barışık hissetmeyen kadınlar kendilerine uygun silikon protezlerin takıldığı kişiye özel meme büyütme operasyonu sayesinde beklentilerini karşılayan sonuçlar elde edebilirler. " şeklinde konuştu.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Bazı kadınların vücutlarına oranla büyük memelere sahip olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Yiğit Tiftikcioğlu, "Bu hastalarımız omuz, boyun, sırt ve bel ağrıları nedeniyle rahatsızlık duyabilirler. Büyük memeler zaman içerisinde sırtta kamburlaşmaya, aşırı terlemeye bağlı olarak pişik oluşumuna ve kadınları rahatsız eden bir görünümün odağı haline gelebilir. Memedeki fazla yağın, bez dokusunun ve derinin alınması ve aynı anda dikleştirme işlemiyle vücutla orantılı daha küçük memelere kavuşulmasını sağlayan meme küçültme ameliyatları, kadınların çektikleri ağrıları azaltmakta ve vücut oranlarını iyileştirerek özgüvenlerini artırmaktadır.

MEME DİKLEŞTİRME AMELİYATI

Küçük memeler kadar büyük memelerin de kadınlar için rahatsızlık verici olabileceği unutulmamalı; büyük memelerin kadınların günlük hayatlarındaki kısıtlayıcı etkisi göz ardı edilmemelidir. Memelerinin büyüklüğünden dolayı rahatsızlık duyan kadınlar meme küçültme operasyonu ile daha sağlıklı hale gelirken daha çekici vücut hatlarına sahip olabilirler. Bu ameliyat sonrası kişilerin günlük aktivitelere ve spor etkinliklerine katılımı kolaylaşmaktadır " diye konuştu.

Memenin özellikle hızlı kilo değişimleri, yaşın ilerlemesi, genetik faktörler ve doğum sonrası süreç gibi nedenlerle sarkabildiğini kaydeden Prof. Dr. Tiftikcioğlu, "Memelerin sarkması ve deforme olması kadınların estetik açıdan kendilerini rahatsız hissetmelerine yol açar. Meme dikleştirme ameliyatı memenin görünümünü gençleştirir ve şeklini düzenler. Hamilelik, emzirme, yaşlanma, yerçekimi gibi farklı nedenlerle şekil bozukluğu oluşan ve aşağı yönde yer değiştiren meme dokusunu toparlar. Meme küçültme, meme büyütme ve meme asimetrisi düzeltme gibi operasyonlarla eş zamanlı gerçekleştirilebilen meme dikleştirme ameliyatı; fiziksel olarak sağlıklı, memelerinde sarkma olan, memeleri arasında asimetri problemi bulunan ve estetik olarak memelerinden memnun olmayan kadınlara uygulanabilir" dedi.

ESTETİK SONRASI EMZİRME

KADINLARIN en çok merak ettiği konunun meme estetiği sonrası emzirmenin etkilenip etkilenmeyeceği yönünde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yiğit Tiftikcioğlu, "Meme Büyütme ameliyatında protez yerleştirilirken meme dokusuna ve süt kanallarına zarar verilmediği için kadınlar doğum yaptıkları takdirde emzirmeyle ilgili bir sorun yaşamazlar. Meme küçültme ve dikleştirme operasyonu öncesi hasta ile doktor diyaloğu oldukça önemlidir. Hastanın doğum yapmayı düşünüp düşünmediği bilgisi cerrahın işlem sırasında uygulanacak tekniklerin belirlenmesi aşamasında önemli yol gösterici olacaktır. Uygun teknikle emzirme ihtimali büyük oranda korunabilmektedir" ifadelerinde bulundu.