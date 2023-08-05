  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Farklı sebzeler ve sirke ile yapılan, tam bir probiyotik deposu olan turşunun suyu insan sağlığı açısından oldukça faydalı. Peki turşu suyunun faydaları nelerdir? Turşu suyu hangi hastalığa iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Turşu suyu keskin bir tada sahip. Bununla beraber kan şekerindeki ani yükselmelere de iyi geliyor. Peki turşu suyunun faydaları neler? İşte yanıtı...

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

Turşu ve turşu suyu bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunları tüketerek hastalıklara karşı koyabilirsiniz.

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Turşu suyu balla tüketildiği zaman adeta bir şifa deposu haline geliyor. Bu karışım hem balgam sorununa hem de mide sorunlarına fayda sağlıyor.

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Turşu suyu düzenli aralıklarla tüketildiği taktirde kasların güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Turşu suyu vücutta meydana gelen sıvı kaybını önleyerek böbrek üstü bezlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Turşu suyu içinde bulunan sirke sebebiyle kan şekerinde oluşan ani yükselmeleri ve düşmeleri önlemektedir.

En doğal probiyotik: Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Fermente edilen turşu bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerin büyümesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Dikkat: Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde içerdiği asit miktarı ile zarar verebilir.

Mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da yoğun tüketilmesi önerilmemektedir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA