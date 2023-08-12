Armudun kabuğunu çöpe atmayın: Kullanın!

BU MEYVELERDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Armut, lifin yanı sıra vitamin ve mineral de sunar. 100 gr meyvede: Kalp ritminin düzenlenmesi ve kasların düzgün çalışması için gerekli olan 127 mg potasyum; 4 mg C vitamini, cildi, kan damarlarını, diş etlerini ve dişleri sağlıklı tutmaya yardımcı olacak güçlü bir antioksidandır,

K vitamini, kardiyovasküler sistem için gereklidir. Ayrıca B vitaminleri, fosfor, kalsiyum ve magnezyumda da bulunur. Kısacası armut, sağlık için önemli olan iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olacaktır. Ancak, onu nasıl yediğinize dikkat etmelisiniz: soyma hatası yaparsanız, değerli besinleri boşa harcamış olursunuz.

ARMUDU KABUĞUNU SOYMADAN YEMELİSİNİZ

Genellikle meyve ve sebzelerin en sağlıklı kısmı kabuk kısmıdır. Armutlar ve sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmaların en son sistematik incelemesinden çıkan şey budur.

İlk olarak, uzmanlar armutları soymanın C vitamini ve fenolik bileşiklerin içeriğinin yaklaşık %25'ini ortadan kaldırdığını hesapladılar. Böylece, serbest radikalleri nötralize etmek ve hücreleri yaşlanmaya karşı korumak için yararlı olan antioksidan özelliklere sahip maddeleri kaybederiz. İkincisi, yakın zamanda yapılan bir araştırma, armut kabuğunun ursolik asit açısından zengin olduğunu gösterdi. İkincisi, potansiyel anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

Son olarak kabuğun iyi bir lif kaynağı olduğunu unutmayın. Sadece bir büyük, soyulmuş armut, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık beşte birini karşılayacaktır. Kabuğu da yersek, alım artar!