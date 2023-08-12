Armudun kabuğunu çöpe atmayın: Kullanın!

İyi bir lif kaynağı olan armut oldukça faydalı bir meyvedir. Armutun kabuklarını soyup öyle yiyorsanız büyük bir hata etmiş olursunuz. İşte armut kabuğunun içeriği ve armut kabuğunu değerlendireceğiniz fikirler...
İyi bir lif kaynağı olan armut oldukça faydalı bir meyvedir. Armutun kabuklarını soyup öyle yiyorsanız büyük bir hata etmiş olursunuz. İşte armut kabuğunun içeriği ve armut kabuğunu değerlendireceğiniz fikirler...
ARMUT NEYE İYİ GELİR?
Armutlar neredeyse her zaman pazarda veya süpermarket tezgahlarında bulunur: aslında sezon Ağustos'ta başlar, ancak Mayıs'a kadar sürer. Bu kadar yaygın olmaları, çoğu zaman armutun aslında değerli bir sağlık gıdası olduğunu unutturur. Her şeyden önce hem çözünür hem de çözünmez mükemmel bir lif kaynağıdır. Lif almak, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olmak için önemli olacaktır. Ek olarak, lifler kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin kontrolü için bir müttefik olacaktır. Bu nedenle diyabet veya ateroskleroz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olurlar.
Armut, kilo vermeye çalışan biri için de faydalı olacaktır. Yine lifler sayesinde, aslında bu meyveler, az kaloriye rağmen mükemmel bir doyma gücüne sahiptir. Bu nedenle armut, diyette olsanız bile mükemmel bir sağlıklı sabah atıştırmalığı veya atıştırmalığı olabilir. Son olarak, armut genellikle doğal bir müshil olarak ve sindirim sorunları, kabızlık, spazmlar ve kolik durumunda tavsiye edilir. Yapılan araştırmalara göre, armudu kabuğuyla yenilmesi durumunda 15 dakika gibi kısa bir sürede kabızlık sorunu ortadan kalkar.
BU MEYVELERDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?
Armut, lifin yanı sıra vitamin ve mineral de sunar. 100 gr meyvede: Kalp ritminin düzenlenmesi ve kasların düzgün çalışması için gerekli olan 127 mg potasyum; 4 mg C vitamini, cildi, kan damarlarını, diş etlerini ve dişleri sağlıklı tutmaya yardımcı olacak güçlü bir antioksidandır,
K vitamini, kardiyovasküler sistem için gereklidir. Ayrıca B vitaminleri, fosfor, kalsiyum ve magnezyumda da bulunur. Kısacası armut, sağlık için önemli olan iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olacaktır. Ancak, onu nasıl yediğinize dikkat etmelisiniz: soyma hatası yaparsanız, değerli besinleri boşa harcamış olursunuz.
ARMUDU KABUĞUNU SOYMADAN YEMELİSİNİZ
Genellikle meyve ve sebzelerin en sağlıklı kısmı kabuk kısmıdır. Armutlar ve sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmaların en son sistematik incelemesinden çıkan şey budur.
İlk olarak, uzmanlar armutları soymanın C vitamini ve fenolik bileşiklerin içeriğinin yaklaşık %25'ini ortadan kaldırdığını hesapladılar. Böylece, serbest radikalleri nötralize etmek ve hücreleri yaşlanmaya karşı korumak için yararlı olan antioksidan özelliklere sahip maddeleri kaybederiz. İkincisi, yakın zamanda yapılan bir araştırma, armut kabuğunun ursolik asit açısından zengin olduğunu gösterdi. İkincisi, potansiyel anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekmiştir.
Son olarak kabuğun iyi bir lif kaynağı olduğunu unutmayın. Sadece bir büyük, soyulmuş armut, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık beşte birini karşılayacaktır. Kabuğu da yersek, alım artar!
ELMA VE ARMUT KABUĞU İLE NE YAPILIR?
Artık armudu neden kabuğuyla birlikte yememiz gerektiğini biliyoruz. Armutların kabuklarında bulunan besin maddelerini almanın en basit yolu, onları meyvenin geri kalanıyla birlikte yemektir. Armutu tüketmeden önce iyice yıkamayı unutmayın ya da daha iyisi organik armutları tercih edin. Armutların kabukları da tıpkı elmaların kabukları gibi yemek pişirmede kullanılır. Bu nedenle, iki meyvenin israfını birleştirmek mükemmel bir stratejidir. Elma ve armut kabuklarıyla yapabileceklerimiz:
Elma ve armut kokulu bitki çayı: Kabukları kaynar suda demlenmeye bırakın, içine şeker yada bal ekleyin.
Tatlı için kabuk ve çekirdek kreması: Armut ve elmanın kabuklarını ve çekirdeklerini bir tencerede on dakika pişirin, limon suyu ve kabuğunun rendesi, tarçın ve şeker ekleyin, sonra her şeyi karıştırın.
Reçel: Klasik armut veya elma reçelini hazırlarken kabuklarını da kullanıyoruz.
Bu atık önleyici ipuçları sayesinde artık meyve kabuklarını çöpe atmayacağız.