Mürdüm eriği hangi hastalıklara iyi gelir? Kilo verdirir mi?

MÜRDÜM ERİĞİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Zengin bir içeriğe sahip mürdüm eriği çeşitli hastalıkların oluşumunu engelleyerek kişiyi zinde tutuyor. Besin değerleri bakımından zengin bu meyve fazla miktarda potasyum içerir. Kalsiyum, demir oranlarının da fazla olması, kişinin bağışıklık sistemini güçlü tutmakta ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra fazla A vitamini, C vitamini ve B12 vitaminleriyle zengin mürdüm eriği, kan şekerini düzenliyor.

MÜRDÜM ERİĞİ NE İŞE YARAR?

Çeşitli hastalıkların önüne geçen mürdüm eriği, bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun daha kuvvetli ve dinç olmasını sağlayarak, mevcut hastalığın hafiflemesine yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırarak kabızlık gibi problemlerin çözümünde büyük rol oynar. Kansere karşı koruyucu etkisi olan bu erik, bu sebeple muhakkak tüketilmelidir.