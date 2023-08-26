İstediğimiz mükemmel cilde nasıl ulaşabiliriz?

Vücudumuzun en büyük organı olan derinin, bariyer fonksiyonu, immün gözetim, D vitamini sentezi, sıcaklık dengesinin düzenlenmesi gibi işlevlerinin yanında kişinin dış dünyayla arasındaki katman olduğundan ve dış görünümde önemli rol oynadığından sosyal ilişkilerin sağlanmasında da önem taşıdığını belirten Op. Dr. Cem Karas, "Derinin bu kadar önemli bir organ olması nedeniyle deri bütünlüğünün bozulması, yaşlanma belirtilerinin geri döndürülmesi, kaybolan deri eklerinin yeniden oluşturulması gibi pek çok alanda çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

KENDİ KÖK HÜCRELERİ

Kök hücrenin çok hücreli organizmaların herhangi bir hücresinde farklılaşabilen, kendini yenileme yeteneğine sahip ve aynı kök hücreden sonsuz sayıda çoğalabilen öncü hücre olarak bulunan farklılaşmamış veya kısmen farklılaşmış hücreler olduğunu söyleyen Op. Dr. Cem Karas, "Kök hücrelerin bu farklılaşma yeteneği, onları dokuların dejenere edilmesi ve onarılmasında büyük bir tedavi edici potansiyel haline getirir" dedi. Op. Dr. Karas, "Kök hücre ile yüz gençleştirme yöntemiyle kişinin kendi kök hücreleri yüzüne enjekte edilerek bu hücrelerin fibroblast oluşumu ve kolajen yapımını artırdığı düşünülmektedir" dedi.

KOLAJEN ÜRETİMİ ARTAR

Kök hücre ile yüz gençleştirme de mini liposuction yöntemiyle elde edilen adiposit (yağ) kök hücrelerinin kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Karas, "Bu tedaviyle cilde enjekte edilen hücreler, uygulandıkları bölgede kolajen üretimi yaparak cildin kolajeninin kalınlık ve yoğunluğunu arttırır. Yeni deri hücrelerinin oluşması, damarlanmanın artırılması, kan dolaşımının artışı, immun sistem hücrelerinin uyarılması özellikleriyle deforme olmuş olan bölgede etkilerini gösterebilmektedir. Böylece, ciltteki çizgi ve kırışıkların derinliği azalır, çukurluk şeklindeki akne izleri hafifler, cilt daha gergin, parlak ve pürüzsüz bir görünüm kazanabilmektedir. Ayrıca, cildin incelmesi engellenir ve böylece yaşlanma süreci yavaşlatılabilir" şeklinde konuştu.

10 GÜNDE ETKİSİNİ GÖSTERİR

Kök hücre uygulamasından sonra dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Op. Dr. Karas, "Uygulamadan birkaç saat sonra yıkanılabilinir ve yeme içme serbesttir. Kök hücre uygulamasından sonra aynen mezoterapi uygulaması gibi uygulama bölgesinde kızarıklık, şişlik ve/veya morluk olabilir. Kişi ertesi gün rahatlıkla işine gidebilir. Etkinliğinin görülmesi için 1 hafta 10 güne ihtiyaç vardır. Kişinin ihtiyacına göre tekrar seans gerekebilir ve diğer mezoterapiler ya da dolgu işlemleri ile kombine edilebilir" ifadelerinde bulundu.

UYGULAMALI KÖK HÜCRE EĞİTİMİ

OP. Dr. Cem Karas kök hücre tedavisinin nasıl gerçekleştiğine yönelik kliniğinde bir eğitim düzenledi. Op. Dr. Cem Karas'ın tüm ekibinin hazır bulunduğu eğitimde, uygulamalı bir sunum gerçekleştirildi. Bu eğitimde kök hücrenin kişinin vücudundan alınmasından, hazırlanmasına ve son olarak kişiye tekrar enjekte edilmesine kadar tüm aşamalar uygulamalı olarak tüm ekibe anlatıldı. Eğitim sonrası konuşan Op. Dr. Cem Karas, "Kök hücre tedavisini hastalarımızdan gelen yoğun talep üzerine bundan sonra daha fazla uygulamaya başlayacağız. Bu anlamda hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık personellerimizle birlikte kök hücre hakkında bildiklerimizi daha da pekiştirmek adına böyle bir eğitim düzenledik. Kök hücre kişinin kendisinden alınarak hazırlandığı için yan etkisi olmayan bir tedavi. Nereye uygularsanız o bölgeyi iyileştiren bir tedavi yöntemi. Ben KBB uzmanı olduğum için yüz bölgesine uygulama yapacağız ve bu bölgenin gençleşmesinde tedavilerimizi gerçekleştireceğiz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.