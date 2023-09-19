Guatr hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

GUATR HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?



Guatr, boyunda şişlikler oluşmasına sebep olan genişlemiş bir tiroid bezidir. Tiroid bezinin vücuttaki görevi, büyüme ve metabolizmayı düzenleyecek olan hormonların üretimi ve salgılanmasıdır. Tiroid bezi, boynun hemen ön tarafında, nefes borusunun ise her iki yanında birbirine bağlı şekilde iki lop olarak yer alır. Ortalama ağırlığı ise 20 gramdır.



Genelde çok büyük olan guatrlar elle ve gözle muayene edilerek kolay bir şekilde saptanabilmektedir. Guatr hastalığı hemen her yaş grubunda gözlemlenebilir, fakat kadınlarda erkeklere oranla daha sık bir şekilde görülmektedir.



