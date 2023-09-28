Romatizma nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

Her yaşta görülebilen ve bağışıklık sistemi dışında vücudun savunma mekanizmasında bozukluklara yol açan hastalık olarak bilinen romatizma ağrılı bir hastalıktır. Peki bu hastalığının belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?
Her yaşta görülebilen ve bağışıklık sistemi dışında vücudun savunma mekanizmasında bozukluklara yol açan hastalık olarak bilinen romatizma ağrılı bir hastalıktır. Peki bu hastalığının belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?
ROMATİZMA NEDİR?
Savunma mekanizmasında bozukluklara yol açabilen ve her yaşta görülen hastalık romatizma, halk arasında soğuk havaların neden olduğunu düşündüren bir rahatsızlıktır. Uzmanlar tarafından bu düşüncenin yanlış olduğu belirtilir. Kilolu kişilerde normal kiloda olan kişilere oranla daha fazla ağrı bulunur. Tedavi edilmediğinde ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilir ve eklemlerde ağrı ve şişlik ile kendini gösterir.
ROMATİZMA BELİRTİLERİ
Kasların zayıflığı
Bel ve sırt ağrısı
Deri sertliği
Ciltte döküntüler
Parmaklarda renk solması
Uzun süreli yüksek ateş
Solunum sisteminde sıkıntılar
Sindirim şikayetleri
Nörolojik belirtiler
Dolaşım ve kalp sistemindeki olumsuzluklar
ROMATİZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Romatizmal hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ancak günümüz şartlarında kullanılan ilaçlar ile bu hastalık konusunda başarılar sağlanmıştır. Burada önemli olan doktor ile hasta ilişkisidir. Bu hastalık kimi zaman tekrar edebilir ve şiddetli ağrılar gösterebilir. Romatizma tedavisinde amaç; var olan şikayetlerin ortadan kaldırılması ve diğer organlara verilebilecek en az zarardır. Romatizma tedavisinde romatoloji bölümüne başvurulabilir ancak sonrasında ise fizik tedavisi ve rehabilitasyon, ortopedi gibi birimlere başvurulmalıdır.
Romatizma kronik bir hastalıktır. Bu sebepten ötürü tedavisi ömür boyu sürebilmektedir. Kesin ve tamamen olarak ortadan kaldırılmaz ancak şikayetler ve rahatsızlıklar en aza indirilebilir.
İLTİHAPLI ROMATİZMA BELİRTİLERİ
İltihaplı ve iltihaplı olmayan romatizma olarak ikiye ayrılır. İltihaplı romatizma; mikropların sebep olduğu ve bağışıklık sisteminin hasarı sebebi ile oluşur. İltihaplı romatizma sancılıdır ve her organda belirti gösterip hastanın zor anlar yaşamasına sebep olur. Her yaşta kişide görülebilmektedir.
İltihaplı romatizma belirtileri;
His kaybı
İştah kaybı
Uykuda düzensizlik
Ayaklarda ve ellerde şişme
ROMATİZMA NEDEN OLUR?
Bu tarz hastalıkların sebepleri genel olarak; vücudun eklem, kemik ve kas bölgelerinin etkilendiği dokulardır. Bu dokularda meydana gelen hasar; eklemlere zarar verir. Şişkinlik, hareket kısıtlaması ve şekil bozuklukları gibi hasarlara neden olan romatizma aynı zamanda iç organları ve bağışıklık sistemini de etkilemektedir. Romatizma nedenleri kesin olarak bilinmese de cinsiyet, yaş, çevresel faktörler gibi durumların etkilediği bilinmektedir.