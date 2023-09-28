Romatizma nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

ROMATİZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Romatizmal hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ancak günümüz şartlarında kullanılan ilaçlar ile bu hastalık konusunda başarılar sağlanmıştır. Burada önemli olan doktor ile hasta ilişkisidir. Bu hastalık kimi zaman tekrar edebilir ve şiddetli ağrılar gösterebilir. Romatizma tedavisinde amaç; var olan şikayetlerin ortadan kaldırılması ve diğer organlara verilebilecek en az zarardır. Romatizma tedavisinde romatoloji bölümüne başvurulabilir ancak sonrasında ise fizik tedavisi ve rehabilitasyon, ortopedi gibi birimlere başvurulmalıdır.

Romatizma kronik bir hastalıktır. Bu sebepten ötürü tedavisi ömür boyu sürebilmektedir. Kesin ve tamamen olarak ortadan kaldırılmaz ancak şikayetler ve rahatsızlıklar en aza indirilebilir.