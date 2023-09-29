Aşıya güvenmeliyiz ama kontrolü bırakmamalıyız

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Efe Edem son zamanlarda artan bazı tıbbi durumların pandemi döneminde yapılan Covid-19 aşılarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının net olarak bilinmediğini belirterek Covid-19 aşısı sonrası yaşanan tıbbi durumlara genel bir değerlendirme yaptı.

HENÜZ BİLİMSEL KANITI YOK

SADECE ülkemizde Ocak 2021'den Ekim 2022'ye kadar yaklaşık 152 milyon adet doz Covid-19 aşısının yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Efe Edem "Covid-19 aşıları güvenli ve etkilidir. Ülkemizde kullanılmış olan Pfeizer-BioNTech aşısının acil kullanıma verilmeden önce, FDA (Gıda ve İlaç Dairesi - Amerika) tarafından güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesine ilişkin katı bilimsel standartları karşıladığı ispatlanmıştır. Toplumda gözlediğim kadarı ile yaşanan kalp krizi ve inme olaylarını bu aşıya atfetme eğilimi bulunmaktadır. Bu suçlama eğilimi sadece kendi toplumuzda değil bütün dünyada mevcuttur. Bilinmelidir ki bu iddiaların henüz bilimsel bir kanıtı yoktur" dedi.

BİR MİLYON DOZDA 5 VAKA

COVİD-19 aşılamasından sonra gerçekleşen tıbbi durumlar hakkında değerlendirme yapan Doç. Dr. Efe Edem şunları söyledi: Covid -19 sonrası anafilaksi nadir olarak görülmüştür. Uygulanan bir milyon aşı dozu başına yaklaşık 5 vaka oranında meydana gelmiştir. Covid-19 aşılamasından sonra miyokardit ve perikardit nadirdir. Miyokardit, kalp kasının iltihaplanmasıdır. Perikardit ise kalbin dış zarının iltihaplanmasıdır. Güven kontrole engel değildir. Beklemediğiniz bir şekilde giderek artan nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi semptomlarınız varsa en yakın kalp hastalıkları hekimi kontrolüne gitmek son derece önemli. Aşıya güvenmeliyiz ama şüphe ile kontrollerimize devam etmeliyiz."