Kök hücre ile yeniden gençleşebilirsiniz

Gelişen teknoloji ile birlikte son yıllarda yaşlanma karşıtı tedavilerde kök hücre kullanımının daha popüler hale gelmeye başladığını belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, "Kök hücre tedavisi, kendi vücudumuzun potansiyelini kullanarak yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeye yardımcı oluyor. Bu tedavi, ciltteki kırışıklıkları, lekeleri ve sarkmaları azaltarak daha genç ve taze bir görünüm elde etmeyi amaçlıyor. Kök hücreler, yeniden yapılanmayı teşvik ederek cildin elastikiyetini geri kazandırabilir" dedi.

KENDİ KÖK HÜCRESİ

"Kök hücre ile yüz gençleştirme yöntemiyle kişinin kendi kök hücreleri yüzüne enjekte edilerek bu hücrelerin fibroblast oluşumu ve kolajen yapımını artırdığı düşünülmektedir" diyen Op. Dr. Karas, " Fibroblastlar normalde deride bağ dokusunda bulunan ve cildin gençlik ve elastikiyetini sağlayan kolajenin yapımını sağlayan hücrelerdir. Bağ dokumuz temsili bir duvar olsaydı kolajende tuğlalarımız olurdu" dedi.

KOLAJEN ÜRETİMİ ARTAR

Kök hücre ile yüz gençleştirme de mini liposuction yöntemiyle elde edilen adiposit (yağ) kök hücrelerinin kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Karas, "Bu tedaviyle cilde enjekte edilen hücreler, uygulandıkları bölgede kolajen üretimi yaparak cildin kolajeninin kalınlık ve yoğunluğunu arttırır. Yeni deri hücrelerinin oluşması, damarlanmanın artırılması, kan dolaşımının artışı, immun sistem hücrelerinin uyarılması özellikleriyle deforme olmuş olan bölgede etkilerini gösterebilmektedir. Böylece, ciltte ki çizgi ve kırışıkların derinliği azalır, çukurluk şeklindeki akne izleri hafifler, cilt daha gergin, parlak ve pürüzsüz bir görünüm kazanabilmektedir. Ayrıca, cildin incelmesi engellenir ve böylece yaşlanma süreci yavaşlatılabilir" şeklinde konuştu.

10 GÜNDE ETKİ GÖSTERİR

Kök hücre uygulamasından sonra dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Op. Dr. Karas, " Uygulamadan birkaç saat sonra yıkanılabilinir ve yeme içme serbesttir. Kök hücre uygulamasından sonra aynen mezoterapi uygulaması gibi uygulama bölgesinde kızarıklık, şişlik ve/veya morluk olabilir. Kişi ertesi gün rahatlıkla işine gidebilir. Etkinliğinin görülmesi için 1 hafta 10 güne ihtiyaç vardır. Kişinin ihtiyacına göre tekrar seans gerekebilir ve diğer mezoterapiler ya da dolgu işlemleri ile kombine edilebilir" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Kök hücre tedavilerinin, cilt gençleştirme ve yaşlanmanın etkileriyle savaşma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Op. Dr. Cem Karas, " Ancak her hasta farklıdır, bu nedenle her tedavi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Bu tedaviler, genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyen birçok kişi için iyi bir seçenek olabilir. Cilt gençleştirme alanındaki bu yenilikçi yaklaşım, birçok kişiye daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırma potansiyeline sahip" ifadelerinde bulundu.