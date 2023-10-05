2007 yılında Ekol KBB dal merkezi ile sağlık hizmetlerine başlayan kısa bir süre sonra ise Ekol KBB Hastanesi'ne dönüştüren Baz ailesi, Ekol Sağlık Grubu bünyesine Menemen Sada Hastanesini katarak yatırımlarına devam etti. Baz ailesi bu yıl 7 katlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Polikliniği ile hastalarına aynı alanda ileri teknolojilerle sağlık hizmeti veriyor. Ekol Sağlık Grubu, Ekol Hastanesine dünyanın sayılı sistemlerinden olan ve robotik cerrahi alanında ileri teknoloji olarak bilinen Da Vinci Robotik Cerrahiyi hastalarının hizmetine sundu.

KÖKÜNÜ KAZIYOR

Da Vinci Robotik Cerrahi on altı kat büyütme ve 540 derece açıyla hareket kabiliyetiyle kanserli hücrenin kökünü kazıyor. Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Da Vinci Robotik Cerrahi üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz cerrahileri başta olmak üzere birçok alanda kullanılabiliyor. Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan ameliyatların hastanede daha az kalış süresi başta olmak üzere hastalara birçok kolaylığı var. Ekol Hastanesi olarak her geçen gün hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Bu anlamda hem hastalarımıza hem hekimlerimize cerrahi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak olan Da Vinci Robotik Cerrahiyi hastanemize getirerek kullanıma sunmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

ÜROLOJİDE DE ÇOK ETKİLİ

Ekol Hastanesinde hastaların hizmetine sunulan Da Vinci Robotik Cerrahi hakkında Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir ise şu bilgileri bizimle paylaştı: "Prostat kanseriyle karşılaşılma oranı her geçen gün artıyor. Erkekler arasında bazı kaynaklara göre artık birinci sırada görülen prostat kanseri tedavisinde de kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere büyük kolaylıklar sağladığı görülüyor. Da Vinci Robotik Cerrahi üroloji alanında da birçok ameliyatta başarı ile kullanılabilmektedir. Üroloji uzmanlarına en çok fayda sağladığı ameliyatlardan birisi de prostat kanseri ameliyatlarıdır. Prostat kanseri cerrahisi, ameliyat sonrası geride hiçbir kanser parçası bırakmamak, ameliyattan sonra hastanın cinsel hayatına devam edebilme özelliğinin korunması ve hastanın idrar kaçırmasının önlenmesi, hastanın sosyal hayatının çok etkilememesi yönünde 3 temel unsurdan oluşmaktadır." Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Prostatın anatomik olarak yerleşimini, bir kuyunun dibi gibi düşünebiliriz. Ulaşılması çok zor olan bir yerde bulunan prostata Da Vinci Robotik Cerrahi ile daha kolay ulaşılabiliyor ve prostatın bir bütün olarak çıkarılmasına olanak sağlıyor. Prostat kanser ameliyatlarından sonra hastaların bir kısmında idrar kaçırma ilgili problemler yaşanabiliyor. Açık cerrahiden sonra idrar kaçırma üç ay kadar devam etse de Da Vinci Robotik Cerrahide bu süre çok daha az oluyor. Sağlıklı bir erkekte eğer ereksiyon problemleri yoksa cinsel hayatın ömür boyu devam etmesi beklenir. Ancak prostat kanseri cerrahisinde cinsel hayatta bir takım sorunlar yaşanabilir. Çünkü cinsel birleşme sırasındaki sertleşmeyi prostatın, dış kapsüle yapışık geçen sinirler sağlar ve bunlar gözle görülebilecek sinirler değildir. Dolayısıyla ameliyat sırasında bunların korunması Da Vinci Robotik Cerrahide açık cerraha göre daha sağlıklı oluyor" dedi.

BİRÇOK AVANTAJI VAR

Da Vinci Robotik Cerrahinin avantajları saymakla bitmiyor hem hasta hem hekim açısından açık cerrahiye göre daha konforlu olduğunu anlatan Prof. Şimşir, "Da Vinci Robotik Cerrahi on altı kat büyütme ve 540 derece açıyla hareket kabiliyetiyle gerçekleşmektedir. Yaş kısıtlaması olmadan uygun hastalarda kullanılabiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme dönemine baktığımızda açık cerrahiye göre daha hızlı olduğunu görüyoruz. Cerrahi çok küçük bir keşiden yapılıyor ve prostat o keşiden bütün olarak çıkarılabiliyor. Ayrıca ameliyattan sonra idrar sondasının açık cerrahiye göre neredeyse yarısı kadar daha az süre vücutta kalması yine önemli avantajlardan birisidir" diye konuştu. Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr.Dr. Mehmet Baz`ı yaklaşık 33 yıldır tanıyorum yatırımları seven, sağlıkta sürekli Avrupayı gezen ve yenilikleri takip eden bir hekimdir. Ayrıca Opr. Dr. Mehmet Baz gördüğü yeni teknolojileri hastanelerinde hastaların hizmetine sunması başta bölgemiz ve sağlık sektörü için de örnek bir davranıştır.