Gece körlüğünü rezene otuyla azaltın

HALK arasında Tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü hastalığına yönelik Hindistan'da geliştirilen bitkisel tedavi yöntemi uygulandı. Tedaviyi uzun zaman önce uygulayan Prof. Dr. Cengâver Tamer, uygulamanın hastaların görme oranlarında olumlu yönde netice verdiğini söyledi. Dünyada çaresi henüz bulunmamış bir göz hastalığı olarak bilinen gece körlüğü, tıp alanında şu ana kadar tedaviye dayalı herhangi bir ameliyatın gerçekleştirilemediği bir hastalık türü. Halk dilinde gece körlüğü veya tavuk karası olarak adlandırılan Retinitis Pigmentosa, zayıf ışıkta veya gece saatlerinde görmeyi zorlaştıran, nadir olarak görülen genetik kaynaklı kalıtımsal bir göz hastalığıdır. Bu soruna çözüm olarak birkaç doğal yöntem de önerilir. Rezene otu kaynatarak buharında gözlerini 15 dakika tutabilirsiniz. Gözlerin içinde bulunan mikroplar temizlenerek göz ışığını artırır.