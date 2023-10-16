Kansızlık problemine iyi gelir

Kas hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve sporcularda kas oluşumunu hızlandırır. Demir ve magnezyum oranı bakımından yüksek olması sebebiyle, kansızlık problemlerini giderir. Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi önerilen yeşil mercimek, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda etkilidir.

YUMURTA KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR

YUMURTA, dünyadaki en besleyici yiyecekler arasındadır. Daha önce yüksek kolesterol içerdiği için tüketilmesi sakıncalı olarak görülüyordu. Ancak yeni araştırmalar yumurtanın tamamen güvenli ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Trigliserid seviyenizi düşürür, kalp sağlığı için yararlıdır ayrıca yumurta tok tutar.

CHİA TOHUMU UZUN SÜRE TOK TUTAR

CHİA tohumu; Güney Amerika, Guatemala ve Güney Meksika'ya özgü, nane ailesinden çiçekli bir bitki türüdür. Kan kolesterolünü düzenlemesi, bağırsak fonksiyonlarını koruması, kabızlığı önlemesi, uzun süre tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olması, kalsiyum ihtiyacını karşılaması chia tohumunun faydalarındandır. Chia tohumu; salataya, pudinge, mısır gevreğine, yoğurda ilave edilerek tüketilebilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ STRESTEN KORUYOR

HİNDİSTAN cevizi sahip olduğu yüksek vitamin, mineral ve yağ değerleri ile kemik ve diş sağlığından cinselliğe, sindirim sisteminden bağışıklığa, saç ve cilt sağlığından kansere, stresten kolesterole kadar onlarca alanda çok faydalı bir meyvedir.

BADEMİ BELLİ ÖLÇÜDE TÜKETMEK GEREKLİDİR

BADEM yedikten sonra kurdeşen, şişlik ve nefes almada zorluk görülüyorsa hemen uzman doktora başvurmak gerekebilir. Bu durum anafilaksi olarak bilinen durumu geliştirerek yaşamı tehdit etmektedir. Badem tüketmeden önce mutlaka alerjiniz olup olmadığını kontrol ettiriniz. Bademi ölçülü tüketmek önemlidir. Fazla tüketmek sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.