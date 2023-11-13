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Haberler Sağlık Dut yaprağı çayı bakın nelere iyi geliyor?

Dut yaprağı çayı bakın nelere iyi geliyor?

Geleneksel tıpta oldukça kullanılan dut, içerisinde bulunan antioksidan, flavonoid, tanen ve diğer bileşenler açısından zengindir. Dut kadar çayı da oldukça faydalıdır. Peki dut çayı nelere iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli faydaları olan bir yapraktır. Dut yapraklarının kaynatılarak elde edilen çayı bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Dut yaprağı çayının yapılması dışında da çeşitli kullanım alanları bulunuyor. Bunlara bir göz atalım.

Dut yaprağı ile hazırlanan çay egzama tedavisinde de kullanılır. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde günde 3 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilir. Günde 2 bardak dut yaprağı çayı içmek vücuda zindelik ve direnç sağlar. Yapılan araştırmalara göre dut yaprağından elde edilen özütün fil hastalığına karşı şifalı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca diş ağrılarına karşı gargara yapılarak kullanıldığında ağrıları giderici özelliğe sahiptir. Dut yaprağı çayının bir önemli özelliği de rahatlatıcı etkiye sahip olmasıdır. Zihnin ve bedenin gevşemesinde yardımcıdır. ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ VARDIR Dut yapraklarından hazırlanan çayın tüketilmesi ateş düşürücü etkisini görmenize yetecektir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Dut yaprağı çayının idrar söktürücü etkisi vardır ve vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur.

Dut çayı bakın nelere iyi geliyor?

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Dut yapraklarından oluşan çayı içmek aynı zamanda kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmaktadır.

KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR

Dut yaprağının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Dut yaprağının faydalarından kalp için yararlanmak isteyenlerin, dut yapraklarını, alıç çiçekleri ile birlikte kaynatarak, elde edilen karışımın suyunu içmeleri gerekmektedir.

SOĞUK ALGINLIĞI, BOĞAZ AĞRISI

Dut yaprağının faydaları arasında boğaz ağrısı ve bronşit tedavisi de yer almaktadır.

Dut yaprağının faydaları arasında yer alan öksürük giderici etkisinden yararlanmak için, dut yaprağının çayı yapılmalı ve bu çayın, sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden önce, aç karna içilmesi önerilmektedir

Dut çayı bakın nelere iyi geliyor?

KARACİĞERE FAYDALIDIR

Dut yaprağının karaciğerdeki hücreleri temizlemesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

EGZAMA HASTALIĞI

Dut yaprağının egzama hastalığında destek amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Dut yaprağı ölçülü miktarda tüketildiğinde vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olur. Dut yaprağında yer alan antioksidan miktarı serbest radikallerin gelişmesine engel olur.

AĞRI KESİCİ

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Dut yaprağından yeterli miktarda fayda sağlamak için çayının tüketilmesi gerekir. Dut yaprağı çayı sağlık açısından oldukça önemlidir. Dut yaprağı çayının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz.


Dut çayı bakın nelere iyi geliyor?

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Dut meyvesi de dut yaprağı gibi sindirimi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Karın bölgesinde oluşan aniden gelen kramplara ve kabızlık sorununa dut oldukça iyi gelir.

KANSIZLIK TEDAVİSİNDE KULLANILIR

Dut içerisinde yüksek oranda demir barındırır. Dut tüketmek kansızlık sorununuzun giderilmesine yardımcı olacaktır.

VİTAMİN DEPOSU

Dut içerisinde A,C,K vitaminlerinden bolca barındırmaktadır. Bu sayede antioksidan özelliği bulunmaktadır.

KALSİYUM DEPOSU

Dut içerisinde yüksek oranda K vitamini barındırmasından dolayı kemik sağlığına oldukça iyi geldiği bilinmektedir. İçerisinde yer alan yüksek oranda K vitamini kemik erimesi rahatsızlığına da iyi gelecektir.

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