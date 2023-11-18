Böbrek taşını önlüyor, zayıflatıyor! İşte ısırganın bilinmeyenleri...

ISIRGAN OTU CİLDE FAYDALARI

Isırgan otunun en bilindik faydaları insan cildi üzerindedir. Cilt ve saç sağlınız için ısırgan otu çok doğru bir seçim olacaktır. Özellikle akne ve sivilce gibi rahatsız edici oluşumları engellemede aktif rol oynar. Bunun yanında ciltte anti-aging etkisi de sağlamaktadır. Ciltte istenilmeyen lekelerin oluşumunu en aza indirir. Isırgan otunu cilde uygulamak için ısırgan otu toniği yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde bazı cildinizde bazı olumsuzluklar yaratabilirsiniz.

ISIRGAN OTUNUN KANSERE FAYDALARI

Isırgan otu kansere faydalı mı? Sorusu son zamanlarda merak edilmektedir. Isırgan otu ve diğer bitkiler kanser riskini azaltmaya yardım etmektedirler. Fakat genel olarak bitkiler oluşmuş kanser hücrelerinin ölmesine pek yardım etmemektedir. Buna karşılık Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmalara göre ısırgan otunun meme kanserine karşı az da olsa faydasının olduğu görülmüştür.

HAMİLELER ISIRGAN OTU YİYEBİLİR Mİ?

Hamile kalmak için ısırgan otu kullanmak az da olsa yararlıdır. Isırgan otunu direkt olarak değil de bazı kürlerin içinde kullanarak hamile kalma olasılığınızı yükseltebilirsiniz. Bunun haricinde hamilelikte ısırgan otu tüketmek bebek gelişimini olumsuz etkilemektedir. Özellik ısırgan otu çayı içildiği zaman annenin hormonlarının bozulmasına sebep olur. Bu hormonsal değişiklikler yüzünden bebek gelişimi olumsuz etkilenir. Bu yüzden hamilelik sürecinde ısırgan otu tüketmek pekiyi bir fikir değildir.

ISIRGAN OTU ALERJİ YAPAR MI?

Isırgan otu öncelikle bazı alerjik durumların düzeltilmesine neden olabilir. Bununla birlikte ısırgan otu tüketildiği zaman, deride kızarma ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşıyorsanız ısırgan otu tüketimini bir an önce durdurmanız gerekmektedir. Sonuç olarak bazı insanların ısırgan otuna karşı alerjisi olabilir.

ISIRGAN OTU ZAYIFLATIR MI?

Isırgan otunun birçok faydası bulunur. Bu önemli özellikler arasında bulunan toksin atıcı özelliği sayesinde zayıflamaya yardımcı olur. Bunun yanında idrar söktürücü özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Isırgan otunun suyu tüketildiği zaman, sindirim sistemindeki aksaklıklar giderilir. Fazla kilonuz varsa bu sayede bu kilolardan kurtulmanızı sağlar. Isırgan otu ayrıca içerisinde bol vitamin ve mineral içerdiği için vücudunuza canlılık ve hastalıklara karşı direnç kazandıracaktır.