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Haberler Sağlık Böbrek taşını önlüyor, zayıflatıyor! İşte ısırganın bilinmeyenleri...

Böbrek taşını önlüyor, zayıflatıyor! İşte ısırganın bilinmeyenleri...

İçerisinde bulunan formik asit ve histamin maddeleri insan eliyle dokunulduğu zaman kaşıntı etkisini yaratan ama insan sağlığına oldukça faydalı olan ısırgan otu ne işe yarar? Isırgan otu hangi hastalıklara iyi gelir? Isırgan otu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Isırgan otu dokunulduğu zaman cilde bıraktığı tahriş, kaşınma etkisi bilinir. Doğada yetişen ve dereotuna benzeyen ısırgan otu ne kadar zararlı gibi görünse de alternatif tıp yöntemi olarak insan sağlığı için birçok faydası vardır. İlkbahar mevsiminde yetişerek otsu ve çiçeksi bitki grubuna aittir. Genellikle salataların içinde ya da gözlemelerin içine koyularak sofralarımıza kadar gelir. Isırgan otu ayrıca ilaç üretiminde de kullanılarak birçok hastalığa şifadır. Isırgan otu nasıl kullanılır? İşte ısırgan otunun bilinmeyenleri...

Böbrek taşını önler, zayıflamaya yardımcı olur! İşte ısırganın bilinmeyenleri...

ISIRGAN OTU FAYDALARI

Isırgan otu içerisinde bulunan bazı maddeler sayesinde insan vücudu için vazgeçilmez bir yardımcı gıdadır. Isırgan otunun bilinen ve bilinmeyen faydaları aşağıda gibidir:

Kalp sağlığı için yararlıdır.
İdrar söktürücüdür.
Ödem atar.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Sindirim sistemini düzenler.
Hazmı kolaylaştırır.
Ağız ve diş sağlığı bakımına iyi gelir.
Ağız kokusunu önler.
Böbrek taşını önler.
Kanı temizler.
Kansızlığa iyi gelir.
Alerjik reaksiyonları önler.
Prostat büyümesini önler.
Saçları kuvvetlendirir.
Saçları besler.
Ağrı kesici özelliği vardır.
Kepekli saçlara faydalıdır.
Kronik yorgunluğa iyi gelir.
Uykusuzluk problemini çözer.
Kan şekerini düzenler.
Kabızlık sorununu çözer.

ISIRGAN OTUNUN SAÇA FAYDALARI

Isırgan otu öncelikle saçında kepek ile ilgili bir rahatsızlığı olanlar için birebir bir üründür. Ayrıca ısıran otu antioksidan özelliği sayesinde saçlarınızdaki kök hücrelerinin korunmasını sağlar. Saç derisinin yenilenme süresini en aza indirir. Bunlarla birlikte ısırgan otunun saça faydaları arasında, dökülmüş saçları yeniden canlandırma özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede doğal ve kimyasal içermeyen yöntemler sayesinde dökülen saçların tekrar çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Böbrek taşını önler, zayıflamaya yardımcı olur! İşte ısırganın bilinmeyenleri...

ISIRGAN OTU CİLDE FAYDALARI

Isırgan otunun en bilindik faydaları insan cildi üzerindedir. Cilt ve saç sağlınız için ısırgan otu çok doğru bir seçim olacaktır. Özellikle akne ve sivilce gibi rahatsız edici oluşumları engellemede aktif rol oynar. Bunun yanında ciltte anti-aging etkisi de sağlamaktadır. Ciltte istenilmeyen lekelerin oluşumunu en aza indirir. Isırgan otunu cilde uygulamak için ısırgan otu toniği yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde bazı cildinizde bazı olumsuzluklar yaratabilirsiniz.

ISIRGAN OTUNUN KANSERE FAYDALARI

Isırgan otu kansere faydalı mı? Sorusu son zamanlarda merak edilmektedir. Isırgan otu ve diğer bitkiler kanser riskini azaltmaya yardım etmektedirler. Fakat genel olarak bitkiler oluşmuş kanser hücrelerinin ölmesine pek yardım etmemektedir. Buna karşılık Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmalara göre ısırgan otunun meme kanserine karşı az da olsa faydasının olduğu görülmüştür.

HAMİLELER ISIRGAN OTU YİYEBİLİR Mİ?

Hamile kalmak için ısırgan otu kullanmak az da olsa yararlıdır. Isırgan otunu direkt olarak değil de bazı kürlerin içinde kullanarak hamile kalma olasılığınızı yükseltebilirsiniz. Bunun haricinde hamilelikte ısırgan otu tüketmek bebek gelişimini olumsuz etkilemektedir. Özellik ısırgan otu çayı içildiği zaman annenin hormonlarının bozulmasına sebep olur. Bu hormonsal değişiklikler yüzünden bebek gelişimi olumsuz etkilenir. Bu yüzden hamilelik sürecinde ısırgan otu tüketmek pekiyi bir fikir değildir.

ISIRGAN OTU ALERJİ YAPAR MI?

Isırgan otu öncelikle bazı alerjik durumların düzeltilmesine neden olabilir. Bununla birlikte ısırgan otu tüketildiği zaman, deride kızarma ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşıyorsanız ısırgan otu tüketimini bir an önce durdurmanız gerekmektedir. Sonuç olarak bazı insanların ısırgan otuna karşı alerjisi olabilir.

ISIRGAN OTU ZAYIFLATIR MI?

Isırgan otunun birçok faydası bulunur. Bu önemli özellikler arasında bulunan toksin atıcı özelliği sayesinde zayıflamaya yardımcı olur. Bunun yanında idrar söktürücü özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Isırgan otunun suyu tüketildiği zaman, sindirim sistemindeki aksaklıklar giderilir. Fazla kilonuz varsa bu sayede bu kilolardan kurtulmanızı sağlar. Isırgan otu ayrıca içerisinde bol vitamin ve mineral içerdiği için vücudunuza canlılık ve hastalıklara karşı direnç kazandıracaktır.

Böbrek taşını önler, zayıflamaya yardımcı olur! İşte ısırganın bilinmeyenleri...

ISIRGAN OTU KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Bilimsel olarak ısırgan otu ısırması olarak bilinen bu durum çok rahatsız edicidir. Bu durumdan kurtulmak için sabırlı olmanız gerekmektedir. Öncelikle ısırılan yere kesinlikle dokunmamalısınız. Çünkü ısırgan otu salgılayıp cildinize bıraktığı kimyasallar derinizin içine girebilir. Bu durumu önlemek için de sabun ve su kullanabilirsiniz. Sabunu ısırılan yere dökerek biraz bekleyin. Biraz bekledikten sonra üzerine su dökebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından ısırılan yeri temiz bir bez ile hafifçe silmeniz gerekmektedir. Bu işlemi de tamamladıktan sonra üzerini bir bant sarmanız gerekmektedir. Bu olay sayesinde, ciltte kalan liflerin alınması sağlanır. Bu işlemler sonrasında ısırgan otu kaşıntısını büyük oranda önlemiş olursunuz.

ISIRGAN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Isırgan otundan faydalanmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Isırgan otunu çorba, çay ve pilav gibi yemekler için kullanabilirsiniz. Isırgan otunu öncelikle ısırgan otu çorbası yaparak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ısırgan otu pirinçlisi yemeği yaparak, ısırgan otunun pirinçle efsane uyumunu tadabilirsiniz. Büyük bir idrar söktürücü olan ısırgan otu çayı da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca pirinç pek tüketmeyenler, bulgurla ısırgan otunu birleştirerek bir bulgurlu ısırgan otu yemeği hazırlayabilirler. Bu yöntemlerdeki en önemli püf nokta ısırgan otunun düzgün bir şekilde temizlenmesidir.

ISIRGAN OTUNUN ZARARLARI

Leziz tadı ve büyük kullanım alanı olsa bile ısırgan otunun da bazı zararları bulunmaktadır. En önde gelen rahatsızlık alerjik reaksiyonlardır. Isırgan otu tüketildiği zaman bazı yan etkiler vücudunuzda görülüyorsa, kesinlikle ısırgan otu tüketmemelisiniz. Hamile kalma planı yapan kadınlar ısırgan otunu o dönemde pek tüketmemeleri gerekmektedir. Çünkü ısırgan otu adet döngüsünü değiştirebilmektedir. Aşırı ve dengesiz ısırgan otu tüketiminde mide ağrısı, terleme ve ciltte oluşabilecek bazı döküntülere yol açabilir.

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