İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

İnfluenza, solunum sisteminize, yani burnunuza, boğazınıza ve akciğerlerinize saldıran viral bir enfeksiyondur. Grip genellikle grip olarak adlandırılır, ancak ishale ve kusmaya neden olan mide "gribi" virüsleriyle aynı şey değildir. İnsanlarda hastalık oluşturan influenza virüslerinin neredeyse tamamı influenza A ve influenza B alt tiplerine aittir ve aşılar içerisinde her iki alt tipe ait suşlar yer almaktadır. İnfluenza A ve influenza B ayrı alt tipler olarak adlandırılmakla birlikte neden olduğu hastalık tablosundaki şikâyetler ve bulgular tamamen aynıdır.