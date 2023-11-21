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Haberler Sağlık İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

Havaların soğumasıyla birlikte etkisini gösteren ve bağışıklık gücünüze göre hafif ya da ağır geçen influenza nedir, nasıl bulaşır? İnfluenza belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl gerçekleşir?

HABER MERKEZİ

İnfluenza, solunum sisteminize, yani burnunuza, boğazınıza ve akciğerlerinize saldıran viral bir enfeksiyondur. Grip genellikle grip olarak adlandırılır, ancak ishale ve kusmaya neden olan mide "gribi" virüsleriyle aynı şey değildir. İnsanlarda hastalık oluşturan influenza virüslerinin neredeyse tamamı influenza A ve influenza B alt tiplerine aittir ve aşılar içerisinde her iki alt tipe ait suşlar yer almaktadır. İnfluenza A ve influenza B ayrı alt tipler olarak adlandırılmakla birlikte neden olduğu hastalık tablosundaki şikâyetler ve bulgular tamamen aynıdır.

İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELER?

İlk başta grip, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı ile birlikte soğuk algınlığı gibi görünebilir. Ancak soğuk algınlığı genellikle yavaş gelişir, oysa grip aniden ortaya çıkma eğilimindedir. Soğuk algınlığı rahatsız edici olsa da, genellikle griple kendinizi çok daha kötü hissedersiniz.

İnfluenza yaygın belirtileri ve semptomları şunları içerir:

Ateş
Ağrıyan kaslar
Üşüme ve terleme
Baş ağrısı
Kuru, kalıcı öksürük
Nefes darlığı
Yorgunluk ve zayıflık
Burun akıntısı veya tıkalı burun
Boğaz ağrısı
Göz ağrısı
Kusma ve ishal, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır.

İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

İNFLUENZA NASIL BULAŞIR?

İnfluenza virüsleri hasta kişiden diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilmekte, insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında hastalık en yoğun dönemine ulaşmaktadır.

Genellikle hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, hasta kişiye 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına

Daha nadir olarak virüs içeren damlacık ile kirlenmiş, kontamine olmuş yüzeylere, araç ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokunması ve sonrasında ellerini ağız, burun veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabilmektedir.

Hastalıktan korunmak için grip sezonunda mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulmalı, hasta kişiler ile temas etmemeye, sarılmamaya ve tokalaşmamaya çalışılmalı, eller sık sık yıkanmalı ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

İNFLUENZA TEDAVİSİ

İnfluenza için destek tedavi veya antiviral tedavi olmak üzere iki şekilde tedavi planlanır. Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve bağışıklık sistemi düzgün çalışan bireylerde ise genel olarak semptomların hafifletilmesi için tedavi uygulanır. Bu dönemde de hastanın dinlenmesi, yeterli sıvı alması, sağlıklı beslenmesi ve gerekli takviyeleri alması önerilir.

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