Denta İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hasta kabulüne başladı

Özel Denta İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Şirinyer Buca'da hasta kabulüne başladı. Polikliniğin hasta kabulüne başlaması nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını Özel Denta İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Rabia Bayrakçı yaptı. 8 yıldır hali hazırda Buca'da hizmet verdiklerini hatırlatan Diş Hekimi Rabia Bayrakçı " 8 yıldır Şirinyer Buca bölgesinde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu geçen zamanda bize güvenen tüm hastalarımıza teşekkür ederiz. Şimdi Buca'da yeni kliniğimiz olan Denta İzmir'i hayata geçirmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Ak Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz "Buca'mıza hem istihdam hem sağlık alanında yeni bir güzellik katacak Denta İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin ilçemize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından polikliniğin açılış kurdelesini Ak Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Güvenli, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, İzmir Kuyumcular Sarraflar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ile birlikte kesti. Daha sonra Diş Hekimi Rabia Bayrakçı açılış törenine katılanlara merkez hakkında bilgiler verdi.