Restoratif rehabilitasyon hakkında merak edilenler

Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Kurucu Ortağı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, günlük aktivitelerde kullanılan kasları harekete geçirmek veya güçlendirmek için kullanılan restoratif rehabilitasyon hakkında bilgiler verdi. Elde, kollarda ve bacaklarda aynı anda 12 kas grubunda elektriksel uyarı ile fonksiyonel çalışmayı sağlayan ileri teknolojik rehabilitasyon sistemi olan Restoratif Rehabilitasyon ile serebral palsi, MS, felç, sinir hasarlarında, parkinson, demans, ortopedik problemlerde ve kas güçsüzlüklerini onarmada başarılı sonuçlar alındığını belirten Dr. Hatice Banu Kenar, restoratif rehabilitasyon - ergometri ve FES (Fonksiyonel Elektriksel Uyarı) kombine sistemi ile fonksiyonel düzeye hızla dönmeyi maksimim kapasiteyi kazandırmayı amaçlayan bir tedavi şeklidir" dedi.

MOTOR BECERİLERİNİ ARTIRIR

İleri teknoloji RT 300 bisiklet ergometri + FES Kombine sistemi, restoratif rehabiltasyon sistemine en iyi örnek olduğunu söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, "Bisiklet ergometri ile kol ve bacaklarda aktif hareket yapılırken güçsüz veya zayıf kaslar elektriksel uyarı ile harekete uyumlu kasılıp gevşeyerek motor fonksiyonunu tamamlar. Hem fonksiyona özgü motor görev hem de egzersiz olarak tanımlanan aktivite pek çok fonksiyonel ve nörolojik kayba sebep olan durumlarda çok etkili ve hızlı çözüm üretebilmektedir" dedi.

UYUMLU ŞEKİLDE HAREKET

Fonksiyonel elektrik uyarının motor ve nörolojik kayıplardan sonra fonksiyonel hareketlerde çeşitli kas gruplarında uyumlu şekilde hareket üretmeyi desteklediğini söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, "Örneğin anahtar ve bardak tutma, ayakta durma, yürüme, bisiklete binme gibi görevlerin yerine getirilmesine olanak tanır. Kişinin gerekli kas gruplarına bağlanan elektrotlar ile elektriksel uyarı verilir. Motor fonksiyonların korunması ve pekiştirilmesi sırasında bütün kasların birlikte organize bir şekilde çalışması tedavinin temel prensibidir" şeklinde konuştu. Dr. Kenar, "RT 300 restoretif rehabilitasyon ve fonksiyon elektrik uyarı kombine sistemi ile özellikle hızlı kas güçlendirme günlük aktivitelerde kullanılan kasları harekete geçirme el kol bacak ve ayak koordinasyonlarının hızlı kazanılması sayesinde hastalarımızın günlük yaşama yeniden adaptasyonu sağlanabilmektedir" dedi.