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Haberler Sağlık Egzamaya iyi geliyor, y��ksek tansiyonu önlüyor!

Egzamaya iyi geliyor, yüksek tansiyonu önlüyor!

Doğal sakinleştirici olarak da bilinen kekik, hem çayıyla hem suyu hem de yağıyla insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Tam bir antibiyotik deposu olan kekik bitkisinin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Faydalı ve lezzeti ile adından söz ettiren kekik tam bir şifa deposu. Akdeniz bölgesinde yetişen ve yemeklere lezzet katan kekik, hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılabilir. Antioksidan, antiseptik, antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan kekiğin faydaları...

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kan basıncını düşürerek, Yüksek tansiyonu önler.

- Mantar enfeksiyonlarının giderilmesinde etkilidir.

- Gıdaların uzun süre bozulmadan korunmasını sağlar.

- Üst solunum yolları hastalıklarında fayda sağlar.

- Kronik enflamasyon gibi kardiyovasküler hastalıkları önler.

- Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

- Saç dökülmelerini engeller.

- Kolon kanserine karşı koruma sağlar.

- Mukusları yumuşatarak akmasını sağlar.

- Göğüs ağrılarının hafiflemesine fayda sağlar.

- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

Egzamaya iyi geliyor, yüksek tansiyonu önlüyor!

-Egzama gibi cilt problemlerinin iyileştirilmesini sağlar.

- Saç kaybı olan deride, saçların yeniden çıkmasını sağlar.

- Ağız boşluğu kanserine yakalanma riskini azaltır.

- Bronşit hastalığında fayda sağlar.

- Meme kanserine neden olan hücrelerin yok edilmesine fayda sağlar.

- Regl sancılarını azaltır.

- Kırmızı kan hücreleri hasarını tamir etmede etkilidir.

- Sivrisinek sokmalarına karşı etki sağlayarak, kaşıntıyı azaltır.

- Öksürüğe fayda sağlar.

- Göz sağlığı bakımından oldukça faydalıdır.

- Akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

- Kalbe giden kan akışını hızlandırır.

- Kemik sağlığının korunmasında etkilidir.

- Uykusuzluk sorununu giderir.

- Beyin hücrelerinin sağlığını korur.

- İçeriğindeki zengin demir oranı sayesinde kansızlığı giderir.

- Gaz sancılarını, şişkinliği ve kabızlığı giderir.

- Stresle mücadele eder ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.

- Hafızaya olan olumlu etkileri sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Egzamaya iyi geliyor, yüksek tansiyonu önlüyor!

KEKİK YAĞI NEYE İYİ GELİR?

- İltihap ile savaşır.

- Kanserle mücadele eder. Doğal bir antioksidan olan kekik yağı, vücudu toksinlerden arındırır ve kanserle savaşır.

- Kemik ağrılarına iyi gelir.

- Solunum yollarını düzenler. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum yolu rahatsızlıklarının şifa bulmasına yardımcı olur.

- Doğal bir ağrı kesicidir. Vücutta ağrıyan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrı büyük ölçüde azalır.

- Bağırsak hareketlerini hızlandırır.

- İdrar söktürücüdür.

- Boğaz ağrısına iyi gelir.

- Sinüsleri açar.

- Doğal antibiyotiktir.

KEKİK SUYU NEYE İYİ GELİR?

- Antioksidan etkisi ile vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

- Hücrelerin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.

- Açık yaralar üzerinde antiseptik etkisi vardır.

- Mikropları temizlemesiyle bilinir.

- Ağız ve diş eti sağlığını korur. Ağızdaki bakterileri azaltır.

- Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

- Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.

- Vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlar.

- Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

Egzamaya iyi geliyor, yüksek tansiyonu önlüyor!

KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

- Öksürük, bronşit gibi solunum sisteminizi etkileyen rahatsızlıkları iyileştiriyor

- Yemek sonrasında yaşanan hazımsızlığı önlüyor

- Romatizma ağrılarına iyi geliyor

- Özellikle kolon kanseri konusunda tam bir savaşçı

- Gargara yapıldığında ağız kokusunu engelliyor, diş eti hastalıklarına iyi geliyor

- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

- Depresyonu önlüyor, anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlıyor

- Cilt problemlerine iyi geliyor

- Adet ağrılarını hafifletiyor ve adet dönemini düzene sokuyor

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