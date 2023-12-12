Egzamaya iyi geliyor, yüksek tansiyonu önlüyor!

Faydalı ve lezzeti ile adından söz ettiren kekik tam bir şifa deposu. Akdeniz bölgesinde yetişen ve yemeklere lezzet katan kekik, hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılabilir. Antioksidan, antiseptik, antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan kekiğin faydaları...

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kan basıncını düşürerek, Yüksek tansiyonu önler.

- Mantar enfeksiyonlarının giderilmesinde etkilidir.

- Gıdaların uzun süre bozulmadan korunmasını sağlar.

- Üst solunum yolları hastalıklarında fayda sağlar.

- Kronik enflamasyon gibi kardiyovasküler hastalıkları önler.

- Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

- Saç dökülmelerini engeller.

- Kolon kanserine karşı koruma sağlar.

- Mukusları yumuşatarak akmasını sağlar.

- Göğüs ağrılarının hafiflemesine fayda sağlar.

- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.