Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

İkili karışımı düzenli tükettiğinizde kısa sürede göbek yağlarınıza veda edeceksiniz! İşte elma sirkeli karışımın detayları…

SİRKELİ KİLO VERDİREN KARIŞIM TARİFİ

Tek ihtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı bal. Bu ikiliyi 1 bardak suya ekleyin ve güzelce karıştırın. Sabahları aç karna için ve aradaki farkı kısa sürede göreceksiniz.

Bu karışımdaki elma sirkesi ve bal, ayrı ayrı kilo vermeye yardımcı olabileceği gibi beraber tüketildiğinde etkileri katbekat artmaktadır.