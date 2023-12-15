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Haberler Sağlık Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

Kilo verdiğiniz halde göbek bölgenizdeki yağlardan kurtulamadınız mı? Diyetinizin ve sporunuzun yanında mutlaka bu ikiliyi denemelisiniz. Elma sirkesi ile yapılan bu karışım sizi istenmeyen göbek yağlarınızdan kurturacak! İşte yağları eriten muhteşem ikili...

HABER MERKEZİ

İkili karışımı düzenli tükettiğinizde kısa sürede göbek yağlarınıza veda edeceksiniz! İşte elma sirkeli karışımın detayları…

SİRKELİ KİLO VERDİREN KARIŞIM TARİFİ

Tek ihtiyacınız olan malzemeler 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı bal. Bu ikiliyi 1 bardak suya ekleyin ve güzelce karıştırın. Sabahları aç karna için ve aradaki farkı kısa sürede göreceksiniz.

Bu karışımdaki elma sirkesi ve bal, ayrı ayrı kilo vermeye yardımcı olabileceği gibi beraber tüketildiğinde etkileri katbekat artmaktadır.

Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

KULLANMADAN ÖNCE

Özellikle bilinen bir kronik rahatsızlığı olanlar, emziren anneler ve hamilelerin bu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir. Bu tarif sadece bir öneri niteliğinde olup tüketilmesi herkese uygun olmayabilir.

SİRKENİN FAYDALARI

OLDUKÇA BESLEYİCİDİR

Asetik asit, sirkeye güçlü ekşi koku ve tat veren birincil aktif bileşiktir. Araştırmacılar, elma sirkesinin sağlık yararlarından bu asidin sorumlu olduğuna inanıyor. Elma sirkeleri %5-6 oranında asetik asittir.

Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

Organik, filtre edilmemiş elma sirkesi ayrıca, ürüne bulanık bir görünüm veren proteinler, enzimler ve dost bakterilerden oluşan anne adı verilen bir madde içerir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Bugüne kadar sirkenin en ikna edici uygulamalarından biri, tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olmaktır.

Tip 2 diyabetin, insülin direncinin veya insülin üretememenin neden olduğu yüksek kan şekeri seviyelerine neden olduğu bilinmektedir.

Bununla birlikte, bazı araştırmacılar yüksek kan şekeri düzeylerinin yaşlanmanın ve çeşitli kronik hastalıkların başlıca nedeni olduğuna düşündükleri için, diyabeti olmayan kişiler de kan şekeri düzeylerini ideal aralıkta tutmaktan fayda görebilirler.

Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Araştırmalar sirkenin insanların kilo vermesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Birkaç insan çalışması, sirkenin tokluk hissini artırabileceğini göstermektedir. Bu, daha az kalori tüketmeye ve kilo vermeye yol açabilir.

Araştırmaların bir incelemesi, kısa süreli çalışmalarda, katılımcıların katı gıdalar içeren bir yemekle birlikte elma sirkesi tükettiklerinde, yemekten sonra 120 dakika boyunca iştah bastırma yaşadıklarını belirtti. Ayrıca elma sirkesini tükettikten sonra 3 ila 24 saat daha az atıştırdılar.

Bu iki malzemeyi karıştırın! Göbek yağlarınızdan kurtulun...

Genel olarak, elma sirkesi tokluğu teşvik ederek, kan şekerini düşürerek ve insülin seviyelerini düşürerek kilo vermeye katkıda bulunabilir.

Elma sirkesi, çorba kaşığı başına yalnızca yaklaşık üç kalori içerir ve çok düşüktür.

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