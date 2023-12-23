Türkiye 2024’te sağlık turizminde rekor kıracak

Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi (SATUGEM) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında büyük atılımlar yapmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki potansiyeli her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu anlamda 2024 yılında Türkiye'nin sağlık turizminde rekor kırmasını bekliyoruz" dedi. "Özellikle pandemi sonrası yaşanan sağlık turizmi patlaması, sağlık turizmi teşvikleri ve ilgili bakanlıkların destekleri sayesinde, ülkemizde sağlık sektöründe büyük gelişmelere imza atıldı" diyen Cemaleddin Saraç Türkiye'nin sağlık turizmi konusundaki yükselişini değerlendirirken, özellikle obezite cerrahisi, saç ekimi, ağız ve diş sağlığı, cerrahi onkoloji, estetik ve plastik cerrahi alanlarında yoğun bir ilginin olduğunu vurguladı.

ÖNCELİKLİ TERCİH

Özellikle cerrahi tıp bilimlerinin sağlık turizminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Saraç, yurt dışında yaşayan bireylerin yanı sıra tıbbi nedenlerle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini de paylaşan Saraç, "Özellikle başlatılan sağlık turizmi teşviklerinin etkisiyle ve sağlık turizmi acentelerinin desteklenmesiyle Ocak-Mart 2023 döneminde ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37,47 artarak 474 bin 112'ye yükseldi. Bu büyük artış, Türkiye'nin sağlık turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞ ARTACAK

Geleceğe dair beklentilerini de paylaşan Saraç, "Sağlık turizmindeki bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini bekliyoruz. 2024 yılında da bu yıla göre rekor bir büyüme beklentisi hakim. Bu hızlı büyüme, Türkiye'nin sağlık sektörünün ve hekimlerimizin cerrahi becerileri, uygun fiyatlar sunabilme, ülkemizin bir turizm cenneti olması ve kültürel çeşitliliği ile yakından ilişkilendiriliyor" dedi.