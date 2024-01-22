Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

DOĞAL ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Serbest radikallerin büyümesine engel olan tarçın, yüksek oranda antioksidan özelliği taşır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, tarçın ölçümlenen en yüksek antioksidan oranına sahip besindir. Bu sayede oksidatif hasarlara karşı vücudu korur ve vücudun erken yaşlanmasını önler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Bağırsak hareketlerinde yaşanan sorunlar için tarçın iyi bir kurtarıcıdır. Özellikle de bağırsaklarda meydana gelen mantar ve bakterilerle savaşan tarçın, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerine de iyi gelir.