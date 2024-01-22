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Haberler Sağlık Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

Çoğunlukla tatlı yapımında ve süslemelerde kullanılan tarçın, besin değeri yüksek gerçek bir antioksidan deposudur. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan tarçın bazı rahatsızlıklara da iyi gelmekte. Peki tarçının faydaları nelerdir? Tarçın nasıl tüketilmeli? Tarçın neye iyi gelir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

Tarçın, defnegiller familyasına ait, yaprak dökmeyen, aromatik ve kokulu bir ağaçtır. Lezzetli ve şifalı bir baharat olarak kullanımı antik Mısır'a kadar gitmektedir. Kolesterolü düşürme, kan dolaşımını düzenleme, bağışıklığı arttırma, ağrı kesici ve kas gevşetici, kemiklerini güçlendirme, mideyi rahatlatma gibi özellikleri bulunan tarçın aynı zamanda kilo vermeye de yardımdır. Kullanım alanı oldukça geniş olan tarçın, vitamin ve mineraller konusunda da zengindir. İçerisinde A, C, E ce K vitaminlerinin yanında çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, manganez ve potasyum bulunmaktadır.

Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

DOĞAL ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Serbest radikallerin büyümesine engel olan tarçın, yüksek oranda antioksidan özelliği taşır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, tarçın ölçümlenen en yüksek antioksidan oranına sahip besindir. Bu sayede oksidatif hasarlara karşı vücudu korur ve vücudun erken yaşlanmasını önler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Bağırsak hareketlerinde yaşanan sorunlar için tarçın iyi bir kurtarıcıdır. Özellikle de bağırsaklarda meydana gelen mantar ve bakterilerle savaşan tarçın, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerine de iyi gelir.

Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Kan şekerinin düşmesi insanlar için büyük bir problemdir. Çünkü kan şekeri düştükçe kişi kendini yorgun ve halsiz hisseder, konsantrasyon bozukluğu çeker. İyi bir kan şekeri düzenleyicisi olan tarçın, şekeri dengeleyerek kişinin güne daha dinç ve enerjik başlamasını sağlar.

İŞTAHI KONTROL ALTINDA TUTAR

Kan şekerini düzenlemesi olası tatlı krizlerinin de önüne geçer. Ayrıca tokluk hissi veren tarçın, yiyeceklerin daha yavaş parçalanmasını sağlayarak açlık hissini azaltır. Yemek yeme isteğini azaltan tarçın sayesinde kişi ideal kilosunu koruyabilir.

TARÇININ DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır
Hafızayı güçlendirerek kişinin Alzheimer'a yakalanma riskini düşürür
Nöronları ve motor duygusal aktiviteleri koruyarak parkinsonun önlenmesine yardımcı olur
Adet ağrılarının şiddetini hafifletir
Migren ağrılarını azaltmaya yardımcı olur
Ağız kokusunu önler.
Tarçın özellikle kas ağrısı, premestrüal ağrı ve yaşa bağlı ağrıları yönetmekte etkilidir.
Tarçın yüksek kan kolesterolünü, yüksek kan trigliseitini ve hatta yüksek kan basıncını düşürücü etkisi vardır.
Özellikle diş ağrısına iyi gelmektedir.

Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın cilde ve saça iyi gelir mi?

TARÇIN EN İYİ NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın toz veya çubuk olmak üzere iki çeşit tüketimi vardır. Çubuk tarçın etli yemeklerde, detoks sularına, çaylarda, tatlılarda, cilt bakım kürlerinin içerisine konularak tüketilebilir. Toz tarçın da daha yoğun olduğundan içerisine konulan yemeklerin veya içeceklerin tadında baskın bir tat oluşturur. Bu sebeple kullanımı 1 ya da yarım çay kaşığı olarak tavsiye edilir. Toz tarçın kurabiye, kek, pasta veya çeşitli yemeklerin içerisine eklenerek kullanılabilir. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep üzerine de toz tarçın dökülerek servis edilmesi yaygındır. Kokusu kozmetik ürünlerinin kokularında da kış temasıyla sıklıkla kullanılır.

Sağlık açısından doktorlarına danışmadan tarçın kullanması riskli olabilecek kişiler haricinde düzenli ve yeterli tarçın kullanılması çok fayda sağlar. Tarçın antioksidan açısından zengindir. Doğru miktarlarda kullanıldığında hücrelerin oksidatif direncine büyük ölçüde katkı sağlar. Özellikle kış aylarında çeşitli bitki çaylarına, salebe ya da bozaya atılan tarçın enfeksiyonlara karşı direnç göstermede katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tatlılara, hamur işlerine, çaylara ya da kahvelere doğal tatlandırıcı olarak eklenebilir ve kan şekerinin dengeler. Kilo problemi yaşayan kişiler de çubuk tarçını suyu yapıp gün içinde tüketerek tokluk hissiyatı oluşturur.

TARÇIN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Toz tarçın diyet listesinde olan yemeklere 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Tarçının günlük kullanımında çok bir sorun olmasa da özellikle toz tarçının günde 1 çay kaşığı tüketmek yeterli olacaktır. Ancak fazla tüketilmesi durumunda ağızda koku ve yaralara sebep verebilir.

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