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Haberler Sağlık O hastalığa iyi geliyor! İşte arı ekmeğinin faydaları...

O hastalığa iyi geliyor! İşte arı ekmeğinin faydaları...

Arıların bal yaptıkları petekte yer alan bal ve balmumu karışımı ile meydana gelen bir besin kaynağı olan asıl adı 'perga' olan arı ekmeği, tam bir şifa deposu! İşte birçok sağlık sorununa çare olan perga yani arı ekmeğinin faydaları nelerdir? Arı ekmeği nasıl tüketilmelidir? İşte perganın bilinmeyen faydaları...

HABER MERKEZİ
O hastalığa iyi geliyor! İşte arı ekmeğinin faydaları...

Arılar doğanın en çalışkan canlılarından biridir. Depoladıkları polenlerden yalnızca bal üretmeyen bu canlılar halk dilinde arı ekmeği olarak da bilinen Perga isimli bir besin üretirler. Bu besin türünün birçok önemli faydası vardır. Ancak nasıl kullanılması ve miktarının ne kadar olması gerektiğini bilmek önemlidir. Arı ekmeği hakkında tüm merak ettikleriniz...

Arı Ekmeği Nedir?

Bal arıları toplamış oldukları polenleri kendi beslenmelerinde kullandıkları gibi yeni yiyecek kaynakları üretmek için de kullanabilirler. Arılar polenleri çiçekli bitkilerden toplarlar ve bu polenleri daha sonra bal ve balmumu ile karıştırırlar.

Bir süre sonra fermente edilen bu karışım petek gözlerinde depolanır. Petekler içerisinde depolanan bu besin arılar tarafından işlenerek arı ekmeği haline getirilir. Kısaca tanımlamak gerekir ise bal ile fermente edilmiş olan polenler arı ekmeği ya da perga olarak isimlendirilir.

O hastalığa iyi geliyor! İşte arı ekmeğinin faydaları...

ARI EKMEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Arı çiftçilerinin son yıllarda fark etmiş oldukları bu yeni besin kaynağı her geçen gün biraz daha popüler bir hale geliyor. Bilimsel adı Perga olan bu besin kaynağı içerisinde C, B1 ve B2, E, H, K vitaminleri bulunur. Bunların yanında protein, karbonhidrat, laktik asit, pantotenik asit, sakkaroz gibi birçok önemli mineral ve vitamini de içerisinde barındırır. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olan arı ekmeğinin faydaları şunlardır:

Doğal antioksidanlar bakımından son derece zengindir.

Karaciğer sağlığı açısından önemli etkileri bulunur.

İltihap ile mücadele etmenize yardımcı olur.

O hastalığa iyi geliyor! İşte arı ekmeğinin faydaları...

Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi vardır.

Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bir besindir.

Stres ve yorgunluğun azaltılmasını sağlar.

Sinir sistemine iyi gelir.

Kan ve enerji artışı sağlayacak daha dinç olmanıza yardımcı olur.

Yorgunluk ve bitkinlik ile mücadelede etkili bir besindir.

Arı ekmeği kullanımında birtakım yan etkiler ortaya çıkarsa mutlaka uzmanlara danışmanız gerekir. Özellikle hamilelik döneminde bulunan kişilerin ve düzenli olarak ilaç kullananların doktora danışmadan kullanmaması gereken bir besindir.

O hastalığa iyi geliyor! İşte arı ekmeğinin faydaları...

ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Arı ekmeği tüketiminde miktar yaşa bağlı olarak değişebilir. 1 yaşından daha büyük olan çocuklarda günde 5 adet tüketmeleri yeterli oluyor. Ancak yetişkinler bu arı ekmeğini 10 adet şeklinde tüketebilirler.

Bunların yanında su, süt, yoğurt ya da bal ile karıştırarak da tüketmek mümkün olabilir. Çay ve kahve içerisinde çözülmesini bekleyip sonra tüketebilirsiniz. Arı ekmeği doğal bir enerji artırıcı olarak sabah öğünlerinde periyodik olarak kullanılabilir.

ARI EKMEĞİ KİLO ALDIRIR MI?

Arı ekmeği düzeli olarak uygun miktarda kullanıldığında kilo yapan bir etkisi bulunmaz. Ancak günlük olarak yaşınıza ve bünyenize uygun miktarda kullanmanız bu süreçte önemlidir. Bunun yanında tokluk derecesini artırdığından diyet yapan kişiler arı ekmeğini diyet listelerine ekleyebilirler.

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