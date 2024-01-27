Horlama operasyonlarında Da Vinci robotik cerrahi konforu

Ekol Hastanesi Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, Da Vinci Robotik Cerrahi ile horlama operasyonlarının klasik yöntemlere göre çok daha başarılı ve konforlu yapılabildiğini belirterek hastanın operasyon sonrası sosyal yaşama dönüşünün daha hızlı olduğunu söyledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Günümüzde tıp dünyasında kullanılan en yüksek teknolojilerden birinin Da Vinci Robotik Cerrahi olduğunu belirten Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Robotik cerrahi son yıllarda daha çok alanda cerrahların ve cerrahinin kullanımına girmiştir. Bu teknoloji Kulak Burun Boğaz hastalıkları alanında da başarı ile kullanılmaktadır. Horlama cerrahisinde Da Vinci Robotik Cerrahi haricindeki diğer yöntemlerle ulaşabildiğimiz bölgeler sınırlı iken robot ile dil kökü ve gırtlak kapağı gibi obstrüksiyon dediğimiz tıkanıklığa etkisi olan bölgelere rahatlıkla ulaşabilmekteyiz. Ameliyat bölgesini 12 kez büyüterek görüntüleme avantajı ile nokta atışı dediğimiz, sadece gerekli bölge ve yapının planlandığı kadar kanamasız bir şekilde ameliyatını gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.

SOSYAL YAŞAMA HIZLI DÖNÜŞ

"Da Vinci Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen horlama ameliyatları, operasyonun başından sonuna kadar neredeyse kanamasız operasyon olmaktadır" diyen Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Yaklaşık 1 haftalık nekahat dönemi iyileşme için yeterli olmakta; bir süre sıvı gıda alımı sonrasında normal beslenmeye geçilmektedir. Da Vinci Robotik Cerrahi ile şu ana kadar yapılan bütün ameliyatlarda hastalarımızda belirgin bir şekilde fayda görüldü. Klasik horlama cerrahisi ameliyatlarına göre Da Vinci Robotik Cerrahi ile olan operasyonlarda başarı oranları yükseldi. Horlama şikayeti ile gelen hastalara öncelikle üst solunum yolları tomografisi ve polisomnografi (PSG) dediğimiz uyku testi yapılmaktadır. OSAS (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu)- (Tıkayıcı Uyku Apnesi Hastalığı) tanısı alan hastalarımıza öncelikle Da Vinci Robotik Cerrahi öneriyoruz" dedi.