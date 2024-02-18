Pomelo meyvesini duydunuz mu?

Bugün size greyfurtun yakın akrabası olan şifa dolu bir meyveden bahsedeceğim. Adı gibi tatlı olan pomelo ismi pek duyulmasa da birçok faydalı özelliği kendinde bulunduruyor. Asya kökenli bir ağaç olan Citrus maxima'dan elde edilen Pomelo, Çin greyfurtu olarak da bilinir. Şekli gözyaşı damlası gibidir ve büyüklüğü orta boy bir kavun büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Kalın ve soluk renkli kabuğunun altında yeşil veya sarı renkte etli kısmı bulunur. Tadı ise greyfurta benzer fakat genellikle daha tatlıdır. Şimdi sizlerle bu iri meyvenin sağlığa olan faydaları, kalorisi ve nasıl tüketebilirsiniz bunlardan bahsedelim.

DİYETTE POMELO OLUR MU?

Pomelo içeriğine bakarsak çeşitli vitamin ve minerallerden zengindir ve çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. 1 orta boy (610 gram) pomelo yaklaşık 231 kaloridir.

Ayrıca içerisinde 5 gram protein ve yaklaşık 6 gram lif içerir. Sağlıklı bir insanın günde en az 25-30 gram lif alması gerektiğini düşünürsek bu gerçekten iyi bir rakamdır. Bu meyve özellikle dışkıya hacim kazandıran ve kabızlığı önlemeye yardımcı olan çözünmez lif bakımından zengindir. Kalorisi açısından porsiyon kontrollü tüketilmesi gerekmektedir. 1 orta boy pomelo meyvesinin 5 dilimi yaklaşık 1 porsiyon meyve kalorisine eşdeğerdir. Diyetteyken tercihinizi bu yönde kullanabilirsiniz.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Pomelonun hücresel hasara karşı koruyucu, yaşlanma karşıtı özellikleri antioksidan deposu olmasından kaynaklanır.

Bu meyve en güçlü antioksidanlardan biri olan C vitamini için günlük ihtiyacın %400'ünü karşılar.

Ama pomelo meyvesindeki ana antioksidanlar turunçgillerde yaygın olarak bulunan naringenin ve naringindir. Ayrıca domates ve karpuzda bolca bulunan likopen antioksidanı bakımından da zengindir.

Meyvenin kendisini övdüğümüz kadar kabuğunu da göz ardı etmemeliyiz. Pomelo kabuğundaki esansiyel yağlar kullanılarak yapılan çalışmalarda antibakteriyel ve antifungal etkiler gösterdiği gözlenmiştir.

Bir çalışmada bu esansiyel yağın zararlı bir mantar türü olan olan Penicillium expansum'u (mavi küf), limon veya portakal gibi diğer narenciye yağlarından çok daha etkili bir şekilde öldürdüğünü gözlenmiştir.

KALBİNİZİN DOSTU

Pomelo kalp sağlığı için en faydalı meyvelerden biri olabilir. Zengin antioksidan içeriğiyle kalp ve damar sağlığını desteklerken trigliserit ve kolesterol düzeylerini düşürerek kalbinizi koruyabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde konsantre pomelo ekstratı takviyesinin trigliserit düzeylerini %21, toplam kolesterolu %6 ve LDL kolesterolü %41'e kadar azalttığı görülmüştür. Ayrıca yapılan başka bir çalışma pomelo meyvesinin vücutta kolesterolün emilmesini azaltarak kan yağ seviyelerini düzenleyebileceğini belirtmiştir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer yüksek kolesterol için statin ilaçları alıyorsanız pomelo meyvesi tercihiniz olmayabilir. Greyfurt gibi pomelo da furanocoumarin adı verilen ve statinlerin metabolizmasını etkileyebilen bileşikler içermektedir. Kanser günümüz tıbbının henüz çaresini tam olarak bulamadığı ve hala üzerinde çalıştığı bir konudur. Pomelo ile ilgili kanser anlamında umut vaat eden gelişmeler var.

Fareler üzerinde yapılan bir araştırma kabuğundan elde edilen ekstraktın tümör büyümesini baskıladığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bu sayede kanser hücrelerin yok edilmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ayrıca ana antioksidanlardan olan naringenin prostat ve pankreas kanseri hücrelerinin yayılmasını yavaşlattığı tespit edilmiştir. Elbette bu meyvenin kanser koruyucu ve yayılmasını önleyici etkisini gözlemlemek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Meyveyi yiyerek çalışmalardaki yüksek dozlara ulaşmak mümkün olmasa da diğer sağlık yararları için tercih edebileceğiniz bir meyvedir.

KESİNLİKLE DENEYİN

Sonuç olarak pomelo meyvesinin egzotik meyveler arasında parlayan bir yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Belki ismini hiç duymamıştınız belki bu yazı sayesinde tanıştınız ama bundan sonra kendisine şans vereceğinize eminim. C vitamini deposu, antioksidan özellikleriyle öne çıkan, kabuk esansiyel yağlarının bile değerli olduğu pomelo çeşitli şekillerde tüketilebilir.

Dilimlenip doğrudan yenilebileceği gibi, salatalara veya tatlılara da lezzet katması için kullanabilirsiniz.

Kabuğundan da faydalanmak için rendeleyip çeşitli tariflerde kullanabilirsiniz.

Egzotik meyveler arayanlar için kesinlikle denemeye değer!