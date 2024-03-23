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Haberler Sağlık Protein tozu ölüme götürebilir’

Protein tozu ölüme götürebilir’

HABER MERKEZİ
Protein tozu ölüme götürebilir’
Vücut geliştirmek isteyenlerin tercih ettiği protein tozları ve enerji içecekleri ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Merdiven altı ürünlere dikkat çeken uzmanlar, bu tür maddelerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Kardioloji Uzmanı Doktor İbrahim Kocaoğlu, bu tip ilaçların bir süre sonra böbrek hastalığı başta olmak üzere, tümörsel vakalar ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizdi. Doktor Kocaoğlu, "Kişiyi ölüme kadar götürebilir. Protein ve diğer doping maddeleri baş ağrılarına ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına sebebiyet verir" diye konuştu.
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