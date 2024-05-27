Kronik ağrılara çözüm: Balık

Balıktaki omega-3 yağ asitleri, romatoid artrit, migren ve Crohn hastalığı da dahil olmak üzere bazı otoimmün hastalıklardan kaynaklanan ağrı veya iltihaplanmayı azaltabiliyor. Balık tüketen, kronik boyun ve sırt ağrısı olan hastalarda etkili olduğu biliniyor. Yapılan bir araştırmada ağrısı olan hastaların yüzde 60'nın üç ay boyunca balık yağı tükettikten sonra rahatlama yaşadığı bildirilmektedir. Kronik ağrıları olanların somon, sardalye veya alabalık gibi yağlı balıklardan haftada 2-3 öğün yemesi önerilmektedir.