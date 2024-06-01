3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! O hastalığı işaret ediyor olabilir

Balık, "Üç haftadan fazla devam eden öksürük, sinüzit ve zatürre gelişimine bağlı olabileceği gibi aynı zamanda akciğer kanseri, kronik bronşit ve astımın da belirtisi olabilir." uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. İsmail Balık, uzun yıllar sigara kullananlar ile sigara dumanına maruz kalanlarda uzun süre devam eden öksürük halinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğine işaret etti.



Bu kişilere akciğer hastalıkları açısından gerekli tetkiklerin yapılmasının önemli olduğunu anlatan Balık, şunları kaydetti:

"Bunun dışında viral enfeksiyon durumunda sadece kuru öksürük bulunuyorsa antibiyotik ya da öksürük şurubu kullanılması kesinlikle gereksizdir. Antibiyotik kullanımı için öksürüğün balgamlı olması ve uzun sürmesi gerekmektedir. Gereksiz kullanım halinde yan etkiler olabilir, bu nedenle antibiyotik ve öksürük ilaçları hekim bilgisi olmadan asla kullanılmamalıdır.

Öksürük varlığında, bol su içilmesi, bitki çayları tüketilmesi ve ortamın nemlendirilmesi faydalı olacaktır. Balgam çıkarılması, öksürüğe eşlik eden yüksek ateş, nefes darlığı, yan ağrısı durumunda hekimin vereceği antibiyotikler düzenli ve saatinde kullanılmalıdır."

