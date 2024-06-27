Havuz, deniz ve sağlık

Tatil sonrası sağlığınızı korumak ve özellikle deniz ile havuzlarda hijyen kurallarına dikkat etmek, çeşitli bulaşıcı hastalıkları önlemek açısından oldukça önemli. Uzun tatiller ve aşırı sıcak hava koşulları, bu tür hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. İşte bu konularla ilgili bazı öneriler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Başta havuz suyunun düzenli olarak kontrol edilmesi ve uygun kimyasal dengeye (pH, klor seviyeleri) sahip olup olmamasına özen gösterilmeli. Su kalitesini sağlayan kimyasal maddeler düzenli aralıklarla ölçülmeli ve gerekirse ayarlanmalı. Havuz veya denize girmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmalı, alınan bu tedbir hem kendi sağlığınızı hem de karşı tarafı korur. Böylece cilt üzerindeki kirlerin ve mikropların suya karışmasını önlemiş olursunuz. Özelikle de açık yaraları olan veya cilt enfeksiyonu geçiren bireyler havuza girmemeli. Yüzme sırasında sık sık gözleri ve ağzı sudan uzak tutmak alınacak önemli tedbirlerden biri.

BULAŞICI HASTALIKLAR

Bebeklerin ve küçük çocukların havuzlara uygun yüzme bezi ile girmesi sağlanmalı. Bu, dışkı yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını engeller. Bazı parazitler su yoluyla bulaşabilir. Özellikle hijyenik olmayan havuzlar veya doğal sular bu parazitler için risk taşır. Su yutmamaya dikkat edilmeli. Özellikle havuzdan kaynaklanabilecek dış kulak enfeksiyonlarından korunmak için ise kulaklar iyice kurulanmalı ve gerekirse koruyucu kulak tıkaçları kullanılmalıdır. Ortak kullanılan havuzlarda, özellikle ayak mantarı gibi cilt enfeksiyonlarına karşı önlem alınmalı.

Havuz kenarlarında çıplak ayakla yürümemek ve duş sonrası ayakları iyice kurulamak önemli.

Havuzlarda kullanılan kimyasalların (klor, brom vb.) doğru oranlarda kullanıldığından emin olunmalıdır. Bu kimyasalların aşırı veya yetersiz kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kimyasal maddelerle doğrudan temas edilmemeli ve bu maddelerin kullanım talimatlarına uygun şekilde hareket edilmelidir. Özelikle de havuz konusunda gerektiğinde uzmanından yardım alınmalı ve kimyasal kullanımında mutlaka bu işi iyi bilen birinden kullanılan havuzun hijyeni sağlanmalı.

GÜNEŞTEN KORUNMAK

Bu saydıklarımız genelde havuz ve deniz için özelikle de havuz kullanımında fakat bir diğer sorun ise bu havalarda güneşten korunmak güneşin dikey indiği saatlerde gerekmedikçe dışarı çıkmamak en önemli tedbir. Eğer bu saatlerde dışarı çıkılacaksa mutlaka güneş gözlüğü ve koruyucu bir şapka kulanılmalı. Diğer önemli bir faktör ise koruyucu güneş kremi kullanımı, şapka ve güneş gözlüğü takılmalı ve gölgede kalınmalıdır. Sıcak havalarda yeterli miktarda su içilerek vücudun su dengesi korunmakta bir o kadar önemli faktör.. Tatil boyunca dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, özellikle hijyenik olmayan yerlerden yiyecek ve içecek alınmamalıdır. Bu önlemler, tatil süresince ve sonrasında sağlık sorunlarından korunmanıza yardımcı olabilir.

Bu tür önlemler mutlaka ama mutlaka alınmalı. Aksi taktirde tatil dönüşü yolunuz bir sağlık kuruluşu olabilir. Bir diğer önemli naçizane uyarım ise tatil öncesi siz yine de bir hekiminize uğrayın. Sağlıklı bir tatil için hekiminizden önerilerinizi alın.

Tatil dönüşü ise mutlaka rutin kontrollerinizi yaptırmanızda yarar var. Her tatilde aşırı yemekler ve özelikle de alkol tüketimi vücut dengenizi bozmuş olabilir.