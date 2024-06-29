Koroner BT anjiografi ile kalp taraması

Koroner BT anjiografinin halk arasında sanal anjiyo olarak bilindiğini söyleyen Özel Gazi Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Alpaslan, "Koroner BT anjiografi, kalbi besleyen damarlar olan koroner arterlerin (kalbin atar damarlarının) bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntülenmesini sağlayan bir tetkik yöntemidir. Bu yöntemde, kateter yerleştirilmesine gerek kalmadan, damar yolundan verilen kontrast madde ile kalbin 3 boyutlu görüntüleri elde edilir" dedi.

NASIL YAPILIR?

Koroner BT anjiografi öncesi hastadan böbrek değerleri gibi bazı kan testleri istendiğini söyleyen Dr. Erkan Alpaslan, "Hasta, BT cihazının masasına yatırılır. Bir damar yolu açılır ve kontrast madde verilir. Hastanın nefes almasını durdurarak birkaç saniye boyunca sabit kalması istenir. Bu esnada, BT cihazı kalbin ve koroner arterlerin detaylı görüntülerini kaydeder. Tetkikin süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. Tetkik sonrası, hastalar normal hayatlarına dönebilirler. Görüntüler, bilgisayar ortamında değerlendirilir ve rapor hazırlanır" diye konuştu.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Dr. Erkan Alpaslan koroner Bt anjiografinin uygulanabileceği hasta grubu hakkında şu bilgileri verdi: " Bu tetkik Göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi koroner arter hastalığı belirtileri olan ve efor testinde yeterli veri elde edilemeyen ve/veya ailesinde erken yaşta kalp krizi ani ölüm öyküsü olup bu şikayetleri olan, koroner arter bypass ameliyatı veya anjiyoplasti sonrası şikayeti olup diğer tetkiklerle neticeye varılamamış, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi koroner arter hastalığı risk faktörleri taşıyıp şikayetleri olan ve kalp damarlarının anatomisini incelemek gerekliliği olan hasta gruplarında tercih edilmektedir."

HASTA İÇİN KONFORLU

Koroner BT anjiografinin hastalar için bazı kolaylıklar sağladığını kaydeden Dr. Erkan Alpaslan, "Bu yöntemde kateter yerleştirilmesine gerek olmadığından daha az girişimsel bir yöntemdir. Daha konforlu ve ağrısız bir işlemdir. Daha kısa sürede tamamlanır. Alerjik reaksiyon riski daha düşüktür. Damarların 3 boyutlu görüntülerini elde ederek daha detaylı bilgi sağlar. Kalp damarlarındaki plakların yapısını da değerlendirebilir" diye konuştu. Koroner BT anjiografinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da olduğunu belirten Dr. Erkan Alpaslan, "Herhangi bir BT taraması gibi, radyasyona maruz kalmayı içerir. Kontrast madde alerjisi olan kişilerde kullanılamaz. Kalp atış hızı yüksek veya aritmisi olan hastalarda net görüntüler elde edilemeyebilir. Klostrofobisi olan hastalarda rahatsızlık hissi yaratabilir. Bazı durumlarda, daha detaylı bilgi için kateterli anjiyografiye ihtiyaç duyulabilir" şeklinde konuştu.