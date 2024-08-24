Akciğer kanseri aşısı denemeleri başlatıldı

Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı, Türkiye'nin de dahil olduğu 7 ülkedeki hastalar üzerinde denenmeye başladı. Uzmanlar, bu aşının binlerce hayatı kurtarma potansiyelini "çığır açıcı" olarak nitelendiriyor. Akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden olarak, dünyadaki en yaygın kanser ölüm sebebi olarak biliniyor. Şimdi ise uzmanlar, vücudun kanser hücrelerini bulup öldürmesi ve bunların bir daha geri gelmesini engellemesi için talimat veren yeni bir aşıyı test ediyor. BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen bu aşı, akciğer kanserinin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek üzere tasarlandı.