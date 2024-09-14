Gözlerdeki bu değişime dikkat! Karaciğer kanseri belirtisi olabilir

Kanser, dünya genelinde en sık ikinci ölüm nedeni olarak biliniyor. Dünyada kalp hastalıklarından sonra görülen en sık ölüm nedeni kanser.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 istatistikleri, dünyada her 5 kişiden 1'nin hayatı boyunca kansere yakalandığını, her 8 erkekten 1'inin ve her 11 kadından 1'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.Karaciğer kanseri, yaşımı ciddi anlamda tehdit eden kanser türleri arasında yer alıyor. Karaciğer kanserinin genellikle sinsi olarak ilerlediği söyleniyor. Ancak bazı semptomlar karaciğer kanseri belirtisi olabiliyor.
Özellikle gözlerinizde ortaya çıkan bazı değişiklikler karaciğer kanserinin habercisi olabilir. NHS'ye göre birincil karaciğer kanseri nadir görülen ancak ciddi bir kanser türüdür. Bu durum, karaciğere yayılmadan önce vücudun başka bir yerinde başlayan ikincil karaciğer kanserinden farklıdır.
Birincil karaciğer kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz, bu da erken teşhisi çok önemli hale getirir.
GÖZLERDEKİ DEĞİŞİME DİKKAT
NHS Inform'a göre karaciğer kanserinin en yaygın belirtilerinden biri, gözlerinizin beyazlarının sararmaya başladığı sarılıktır.
Bu belirti, cildinizin sarı görünmesine de neden olabilir, ancak bu bazı cilt tiplerinde o kadar belirgin olmayabilir.
İşte karaciğer kanserinin bazı yaygın belirtileri:
Özellikle sağ üst karnınızda ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir.
Cildin ve gözlerin sararması, karaciğer fonksiyonlarının bozulduğunu gösterir.
Açıklanamayan bir şekilde kilo kaybı yaşanabilir.
Yeme isteğinde azalma veya iştahsızlık olabilir.
Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi yaşanabilir.
Mide bulantısı ve kusma sık görülen belirtilerdendir.
Karın bölgesinde şişlik veya sıvı birikimi olabilir.
İdrarın koyu renkli olması ve dışkının açık renkli olması karaciğer sorunlarına işaret edebilir.
Ciltte kaşıntı hissi olabilir.