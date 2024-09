Gözlerdeki bu değişime dikkat! Karaciğer kanseri belirtisi olabilir

Kanser, dünya genelinde en sık ikinci ölüm nedeni olarak biliniyor. Dünyada kalp hastalıklarından sonra görülen en sık ölüm nedeni kanser.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 istatistikleri, dünyada her 5 kişiden 1'nin hayatı boyunca kansere yakalandığını, her 8 erkekten 1'inin ve her 11 kadından 1'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.Karaciğer kanseri, yaşımı ciddi anlamda tehdit eden kanser türleri arasında yer alıyor. Karaciğer kanserinin genellikle sinsi olarak ilerlediği söyleniyor. Ancak bazı semptomlar karaciğer kanseri belirtisi olabiliyor.