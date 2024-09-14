Gözlerdeki bu değişime dikkat! Karaciğer kanseri belirtisi olabilir

Özellikle gözlerinizde ortaya çıkan bazı değişiklikler karaciğer kanserinin habercisi olabilir. NHS'ye göre birincil karaciğer kanseri nadir görülen ancak ciddi bir kanser türüdür. Bu durum, karaciğere yayılmadan önce vücudun başka bir yerinde başlayan ikincil karaciğer kanserinden farklıdır.

Birincil karaciğer kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz, bu da erken teşhisi çok önemli hale getirir.

GÖZLERDEKİ DEĞİŞİME DİKKAT

NHS Inform'a göre karaciğer kanserinin en yaygın belirtilerinden biri, gözlerinizin beyazlarının sararmaya başladığı sarılıktır.



Bu belirti, cildinizin sarı görünmesine de neden olabilir, ancak bu bazı cilt tiplerinde o kadar belirgin olmayabilir.