Solmuş bitkileri canlandıracak yöntem. Doğum kontrol hapı çiçeklere iyi gelir mi?

Saksı ve Drenaj: Çiçeği uygun boyutta bir saksıya dikin ve saksının altında iyi bir drenaj sağlamak için delikler bulunduğundan emin olun. Bu, aşırı suyun birikmesini önler.

Gübreleme: Çiçeklerin büyümesini desteklemek için düzenli aralıklarla uygun gübreleri kullanın. Bununla birlikte, aşırı gübrelemeden kaçının, çünkü bu bitkilere zarar verebilir.