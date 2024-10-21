Balık tüketimi Alzheimer’a kalkan oluyor

Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, balık tüketmenin faydaları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Hangi ayda hangi balığı tercih etmemiz gerektiğinden bahseden Uzm. Dyt. Bahadır, "Ocak ve şubat aylarında uskumru, palamut, hamsi gibi balıklar; mart ve nisan aylarında kefal, levrek, mezgit, barbunya tüketilebilir. Haziran ayında ise balıklar verimsiz olmaya başlar. Uskumru ve mezgit tüketilebilir. Eylül ayında tekrar balıkçılık verimli hale gelir. Lüfer ve palamut, aralık ayı ise uskumru, lüfer ve hamsinin en lezzetli olduğu dönemdir" diye konuştu.



"YÜKSEK MİKTARDA OMEGA-3 İÇERİR"

Balıkta bulunan besin değerlerine değinen Uzm. Dyt. Bahadır, "Balık, yağ ve proteinden oluşur; hiç karbonhidrat içermez. Aynı zamanda içerisinde sodyum ve potasyum bulunur ve A vitaminini içerir. Balıklar, özellikle somon ve uskumru balığı, yüksek miktarda Omega-3 içerir. Selenyum ve D vitamini açısından da zengindir. Hamsi ve levrek balığı da B vitamini açısından zengindir. Hamsi ve sardalya gibi küçük balıklar, aynı zamanda kalsiyum açısından da zengindir" şeklinde konuştu.